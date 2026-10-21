Barcelona má tři nové sady dresů. UEFA jí ale proti PSG zakázala všechny a musela vytáhnout loňské

Velké fotbalové kluby každou sezonu představují nové dresy, které patří k důležitým součástem jejich marketingu. Domácí, venkovní i třetí sada mají nabídnout dostatek barevných variant pro všechny možné zápasy. FC Barcelona si však před úterním utkáním Ligy mistrů proti Paris Saint-Germain ověřila, že ani tři kompletní sady nemusejí stačit.
UEFA totiž vyhodnotila všechny její aktuální dresy jako nedostatečně kontrastní vůči domácímu oblečení francouzského soupeře. Katalánský klub proto musel nastoupit v oranžových dresech, které používal už během ročníku 2025/26. Fotbalisté tak v Paříži připomínali spíš minulou sezonu než novou módní kolekci svého klubu.
Proč neprošly ani jedny nové dresy?
PSG nastupuje doma v převážně tmavě modrých dresech s červeným pruhem. Barcelona má tradiční domácí sadu v modré a vínově červené kombinaci, což vzhledem k barvám PSG představuje poměrně zřejmý problém.
Mohla by tedy využít venkovní variantu, jenže ta je letos převážně černá s fialovými prvky. Podle UEFA by tmavé odstíny rovněž nemusely poskytovat dostatečný kontrast. Třetí sada Barcelony kombinuje modré a tyrkysové tóny. Ani tato varianta však podle pořadatelů nesplňovala požadavek na dostatečně zřetelné odlišení obou mužstev. A tak přišla na řadu loňská oranžová sada.
Rozhodnutí přitom nevycházelo pouze z posuzování barev přímo na trávníku. UEFA a televizní produkce musí zajistit, aby byli hráči jednoznačně rozlišitelní také během televizního přenosu.
UEFA řeší i to, jak vypadají dresy na obrazovce
Pravidla UEFA pro sportovní vybavení požadují dostatečný kontrast mezi soupeřícími mužstvy. Pokud jeden tým nastupuje v převážně tmavých barvách, druhý by měl mít odpovídající světlou variantu. Důležité přitom nejsou pouze samotné odstíny, ale i celkový vzhled dresů.
Při rychlém televizním záběru může být obtížné rozeznat hráče dvou mužstev, pokud jejich oblečení používá podobně tmavé barvy nebo se některé výrazné prvky opakují.
U největších zápasů Ligy mistrů je na obrazovkách sledují miliony diváků. Pořadatelé proto požadují jasné odlišení, které pomáhá také rozhodčím a samotným hráčům. Oranžová varianta Barcelony tento požadavek splňovala podstatně lépe než její současné alternativy.
Loňské dresy už přitom letos jednou použila
Zajímavé je, že Barcelona neoblékla oranžový komplet poprvé od konce minulé sezony. Během letní přípravy v něm nastoupila také v přátelském utkání v Basileji, kde zvítězila 5:2.
Nyní se k němu musela vrátit z rozhodnutí UEFA. Nešlo tedy o speciální vzpomínkovou akci ani o novou kolekci vytvořenou pro zápas s PSG. Klub jednoduše využil dresy, které měl k dispozici a které vyhovovaly předpisům.
V oranžové přišla první porážka sezony
Barcelona nakonec na hřišti PSG prohrála 2:4 a poprvé v tomto ročníku odešla ze zápasu poražená. Dvakrát dokázala vyrovnat, ale v závěru rozhodly góly Vitinhy a Fabiána Ruize. Oranžové dresy pochopitelně neměly se samotným výsledkem nic společného. Přesto se staly jednou z nejvýraznějších vizuálních zajímavostí celého večera.
Pro Barcelonu je to zároveň docela kuriózní situace. Klub každoročně představuje nové kolekce, investuje do jejich propagace a nabízí je milionům fanoušků po celém světě. Jenže když přišlo na velký evropský zápas, rozhodčí a televizní produkce nakonec dali přednost starému oranžovému kompletu.
A v katalánské šatně teď možná budou muset při přípravě na další evropské soupeře zvažovat, zda se některá z letošních barevných variant vůbec dostane ke slovu.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Mundo Deportivo – El Barça jugará de naranja en París [2], AS – Why is Barcelona wearing last season's kit against PSG? [3], Cadena SER – El Barça, obligado a jugar con la equipación naranja de la 25/26 [4], Sky Sports – PSG 4:2 Barcelona [5].