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Skvělá zpráva pro české seniory: v roce 2026 začínají platit nová pravidla, která jim pomohouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Nakupování v regálech plných zelených nápisů a obrázků lístků bude brzy o […]
Skvělá zpráva pro české seniory: v roce 2026 začínají platit nová pravidla, která jim pomohou
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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