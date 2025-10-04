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Skrytý jed na talíři: Češi ho jedí denně a je horší než cukr

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Všichni víme, že cukr není zdravý. Ale málokdo tuší, že v našich talířích číhá ještě větší hrozba.
Skrytý jed na talíři: Češi ho jedí denně a je horší než cukr

Skrytý jed na talíři: Češi ho jedí denně a je horší než cukr

Zdroj: Poudree: Pro trochu jemnosti každý den - Čeština
Doba čtení 3 min

Článek byl poprvé publikován 04.10.2025 08:15

Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:04

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Průmyslové trans tuky už jsou v Evropě mnohem menší problém než dřív

Transmastné kyseliny skutečně patří mezi tuky, jejichž vysoký příjem je spojován se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Situace v evropských potravinách je ale dnes výrazně jiná než před deseti či dvaceti lety.

Evropská unie zavedla povinný limit pro průmyslově vznikající transmastné kyseliny. Od dubna 2021 nesmí potraviny určené konečnému spotřebiteli obsahovat více než dva gramy těchto trans tuků na 100 gramů celkového tuku. Omezení se nevztahuje na malé množství transmastných kyselin, které se přirozeně vyskytují například v mléce nebo mase přežvýkavců.

Důvodem regulace byly především částečně ztužené tuky, které se dříve používaly ve větším množství v průmyslově vyráběném pečivu, polevách, smažených výrobcích nebo některých margarínech.

To neznamená, že dnes můžeme složení potravin ignorovat. Současný evropský spotřebitel je ale před vysokými koncentracemi průmyslových trans tuků chráněn podstatně více než v minulosti.


Zdroje:

  1. European Commission – Trans fat in food https://food.ec.europa.eu/food-safety/labelling-and-nutrition/trans-fat-food_en
  2. World Health Organization – Trans fat https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/trans-fat

4. Lázně


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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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