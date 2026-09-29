Dálnici D5 ochromila děsivá nehoda dvou kamionů. Řidiče uvěznila sešrotovaná kabinaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dálnici D5 ochromila děsivá nehoda dvou kamionů. Řidiče uvěznila sešrotovaná kabina
Z důvodu nebezpečného havarijního stavu byl uzavřen dřevěný Frantův most v srdci Národního parku Šumava...
Jezdec na čtyřkolce dobrovolných hasičů cestou k zásahu do chatové oblasti nešťastnou náhodou srazil muže a...
Zdeněk Hejduk je odchovancem plzeňské házené a stával i v brance německého Chamu. Před 10 lety mu...
O výstavbě tramvajové trati na plzeňské Vinice se mluví už bezmála 40 let. Aktuálně město čeká na poslední...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →