Silničáři opravují dálnici D5 od Líní u Plzně do Nýřan. Práce potrvají do léta

Silničáři opravují dálnici D5 od Líní u Plzně do Nýřan. Práce potrvají do létaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Silničáři opravují dálnici D5 od Líní u Plzně do Nýřan. Práce potrvají do létaZdroj: Richard Beneš
Článek byl publikován 07.10.2026 14:02
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