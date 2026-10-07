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Silničáři opravují dálnici D5 od Líní u Plzně do Nýřan. Práce potrvají do léta

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Ředitelství silnic a dálnic opravuje dálnici D5 mezi 88. a 94. kilometrem od Líní u Plzně do Nýřan. Od poloviny září je tam uzavřena levá polovina sedmikilometrového úseku ve směru na Plzeň. Provoz je sveden na pravou polovinu. První polovina oprav potrvá do konce listopadu, druhá od jara do léta.
Silničáři opravují dálnici D5 od Líní u Plzně do Nýřan. Práce potrvají do léta

Silničáři opravují dálnici D5 od Líní u Plzně do Nýřan. Práce potrvají do léta

Zdroj: Richard Beneš
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 14:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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