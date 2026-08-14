Salát zůstane křupavý i po třech dnech. Stačí ho v lednici položit na 1 věc

Čerstvý salát z obchodu dokáže zplihnout a zhnědnout dřív, než se k němu vůbec stihnete dostat. Pomoc je přitom levná a leží v každé kuchyni. Když listy položíte na papírovou utěrku, zůstanou křupavé mnohem déle, než byste od párkorunového ubrousku čekali.
Položte listy na papírovou utěrku
Trik je jednoduchý a zabere sotva minutu:
Salát vyndejte z obchodního obalu a odstraňte tmavé nebo povadlé lístky. Na dno čisté dózy nebo nového sáčku položte papírovou utěrku. Na ni volně rozprostřete listy salátu. Nakonec je přikryjte druhým suchým plátem a nádobu zavřete.
Ubrousek postupně stahuje přebytečnou vlhkost a salát díky němu vydrží čerstvý klidně týden až deset dní, tedy mnohonásobně víc než pár dní v původním sáčku. Papír průběžně kontrolujte, a jakmile navlhne, vyměňte ho za suchý. Stejně dobře poslouží u předem omytých balených směsí, které v zavřené vaničce zvlhnou úplně nejdřív.
Přečtěte si také: Ani sádlo, ani olej: na pečenou kachnu patří 1 tekutina, díky které je kůže tenká jako papír a křupe Proč salát v uzavřeném obalu tak rychle končí
Za rychlým vadnutím stojí voda, kterou má salát sám v sobě. V zavřeném plastu nemá kudy odejít, usazuje se zpátky na listech i na stěnách obalu a mění se v kondenzaci. Zvlhlé listy se slepí dohromady a po pár dnech z nich zbude nevzhledná kaše.
Samotná chladnička tenhle problém nevyřeší. Dokud vlhkost nemá kudy ven, kazí se salát i v ní skoro stejně rychle jako na lince. Právě proto zvládne obyčejný ubrousek víc než sebechladnější lednice.
Kam salát uložit, aby vydržel
Záleží také na tom, kam zeleninu v lednici dáte. Nejlépe se listovému salátu daří v dolní zásuvce na zeleninu. Drží se tam chlad blízko nuly a zároveň je vzduch pořádně vlhký, což jsou přesně podmínky, které listová zelenina potřebuje. Horní police a dveře jsou pro ni naopak nejhorší místa, tam vadne nejrychleji.
Přečtěte si také: Sýr vám nezplesniví ani za tři týdny. Stačí ho zabalit do 1 věci, kterou máte v každé kuchyni Listovému salátu se nejlépe daří v dolní zásuvce na zeleninu, kde je chlad a zároveň dost vlhka. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Hlídejte i sousedy v lednici. Dozrávající banány, rajčata nebo avokádo vypouštějí plyn etylen, který zeleninu žene do stárnutí a na choulostivých listech kreslí rezavé skvrny. Odsuňte proto salát o kousek dál od ovocné mísy. Dejte také pozor, ať není v přihrádce namačkaný pod těžšími potravinami, protože otlačené listy podléhají zkáze mnohem dřív.
Celou hlávku nechte, dokud ji nepotřebujete
U klasické hlávky platí jedno pravidlo navíc. Neberte ji na kousky a neoddělujte listy, dokud se do salátu opravdu nepustíte. Každý řez je totiž místo, kudy do listů vnikne hniloba, takže naříznutá hlávka vydrží podstatně kratší dobu než celá.
Máte na výběr dvě spolehlivé cesty. Buď hlávku volně obalíte mírně navlhčeným ubrouskem, nebo ji košťálem postavíte do misky s malým množstvím studené vody, jako když do vázy dáváte květinu. Spodek pak stále nasává vláhu a listy neztrácejí pevnost. Vodu ale denně vyměňujte za čerstvou, jinak se v ní rozjede hniloba.
Přečtěte si také: Ani káva, ani čaj. Češi letos v létě objevili nápoj, který doplní energii, ale hodí se i do největších veder První pomoc pro zvadlý salát
I když už salát povolil, nemusíte ho rovnou vyhazovat. Vložte listy asi na deset minut do misky s ledovou vodou. Rostlinné buňky vodu vtáhnou, listy znovu ztuhnou a část původní křupavosti se jim vrátí. Pak je jemně vysušte a rychle zpracujte. Opakovat tenhle záchranný trik už podruhé většinou nemá smysl.
Zdroje: https://www.dotyk.cz/magazin/salat-skladovani-lifehack/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-skladovat-salat/, https://www.ctidoma.cz/clanek/zdravi-a-styl/jak-zaridit-aby-vam-salat-v-lednici-vydrzel-krupavy-a-cerstvy-dele-nez-tyden-72972, https://www.nasdum.eu/jak-skladovat-salat-aby-vam-vydrzel-cerstvy-tydny-vyzkousejte-jednoduchy-figl/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/21858-jak-skladovat-salat, https://www.tiscali.cz/pokud-vam-salat-zvadne-za-2-dny-delate-1-chybu-pri-uskladneni-zkusene-hospodyne-ji-uz-davno-odhalily-674374