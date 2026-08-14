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Kdo rozvoní náplavku? Město hledá provozovatele kavárny na Rullerově nábřeží

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Kávu s výhledem na řeku Svratku si Brňané užijí už na podzim. V těchto chvílích se totiž hledá restauratér, který plně vybavené prostory na kolonádě převezme.
Kdo rozvoní náplavku? Město hledá provozovatele kavárny na Rullerově nábřeží

Kdo rozvoní náplavku? Město hledá provozovatele kavárny na Rullerově nábřeží

Zdroj: Brněnská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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