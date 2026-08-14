Američan léta používal ozdobné těžítko na papíry. Netušil, že v ruce drží aktivní granát z občanské války

Suvenýr, který mohl kdykoliv vybuchnout
Když Steve Martin z texaského Atascosa County vstal jednoho červencového rána ke svému pracovnímu stolu, nečekal, že ho čeká jeden z nejbizarnějších okamžiků jeho života. Předmět, který roky sloužil jako těžítko na dokumenty, se ukázal být aktivním granátem z americké občanské války. Válečnou municí, která mohla vybuchnout každou sekundu.
Příběh začal docela nevinně. Martinův syn Jarrett našel při rybaření v texaské řece Guadalupe podivný kovový válec. Předmět vážící kolem devíti kilogramů vypadal jako zajímavá historická relikvie, tak ho přinesl otci. Ten ho bez váhání umístil na svůj pracovní stůl – jako připomínku minulosti a originální doplněk kanceláře.
„Každý, kdo přišel do mé kanceláře, si ten předmět chtěl vzít do ruky a prohlédnout si ho pořádně,“ vzpomínal Martin s tím, že neobvyklé těžítko návštěvy doslova obdivovaly.
Nikdo z návštěvníků neměl ani tušení, že drží v rukou funkční dělostřeleckou munici z devatenáctého století. Martin i jeho hosté byli přesvědčeni, že jde o atrapu – prázdnou slupku bez náplně, která už dávno není nebezpečná.
Řidič s vojenským výcvikem rozpoznal smrtelné nebezpečí
Osudový zlom nastal během běžného pracovního dne, když Martin projednával s řidičem kamionu harmonogram přeprav. Řidič měl za sebou vojenský výcvik a během neformálního povídání si všiml starožitného těžítka na stole. Jeho reakce byla okamžitá a znepokojivá.
„Řekl mi, že tohle by mohla být opravdová nevybuchlá munice.“
Martin se nejprve snažil informaci zpracovat. Představa, že na jeho stole celé roky ležel aktivní granát, kterého se dotkly desítky lidí, byla téměř absurdní. Přesto se rozhodl jednat. Zavolal na úřad šerifa v Atascosa County a vysvětlil situaci.
Odpověď přišla rychle a v plné síle. K Martinovu domu vyrazil tým specialistů na likvidaci výbušnin z letecké základny Lackland spolu se záchranáři a dalšími složkami. Když experti předmět prozkoumali, potvrdili nejhorší scénář: šlo o nabitý granát určený pro Parrottovu pušku, typ dělostřelecké zbraně hojně používané armádou Unie během občanské války.
„Teď si říkám – kdo je tady vlastně ten hlupák? Celou tu dobu jsem měl na stole starožitnou bombu, která mohla kdykoliv vybuchnout.“
Odkaz z doby, kdy Amerika bojovala sama proti sobě
Parrottova puška byla inovativní zbraň své doby. Vynalezl ji Robert Parker Parrott v roce 1860, těsně před vypuknutím občanské války. Dělo se vyznačovalo charakteristickým železným pásem obtočeným kolem zadní části hlavně, který měl zabránit prasknutí při výstřelu. Díky tomuto designu byla Parrottova puška na bojištích snadno rozpoznatelná a armáda Unie ji nasazovala ve velkém množství.
Munice, kterou Martin léta držel na stole, byla právě z tohoto typu zbraně. Granát přežil více než sto šedesát let v texaské řece, aniž by ztratil svou ničivou sílu. Specialisté ho nakonec odvezli na vojenskou střelnici Camp Bullis severně od San Antonia, kde byl bezpečně odpálen.
Martin nakonec přijal ztrátu svého oblíbeného suvenýru s nadhledem. Chápe, že bezpečnost měla přednost před nostalgií. A poučení si z celé situace odnesl jasné:
„Když vám někdo něco dá do ruky, může to být horká brambora.“
Zdroje článku: allthatsinteresting.com, thedailybeast.com, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý