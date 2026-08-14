Tenhle kuchyňský kousek stál za socialismu pár korun. Dnes je z něj sběratelský poklad za 6 000 Kč

Skoro každá domácnost má někde zašitý kus starého smaltovaného nádobí a bere ho jako veteš, kterou je akorát líto vyhodit. U jednoho konkrétního typu je to ovšem chyba. Na sběratelském trhu za něj padají částky, které by v době jeho vzniku zněly jako vtip.
Který kus se doopravdy počítá
Většina starého smaltu velké peníze nevynese. Za obyčejný bílý hrnek nebo ošoupanou konvici dá bazarový kupec řádově desítky až nižší stovky korun. Takového zboží se dochovaly tisíce, takže velký zájem nevzbuzuje.
Cenu láme jediný detail, a to puntíky. Tečkovaný smalt z národního podniku Sfinx patří k nejžádanějšímu, co po předcích doma zůstalo. Za jeden pěkně dochovaný hrnek nebo dózu dnes dražitelé pošlou i šest tisíc korun a sladěný pětidílný set se v aukci běžně dostane přes pět tisíc. Přitom takový hrnek se v sedmdesátých letech prodával zhruba za tři koruny. V plánovaném hospodářství ceny úředně určoval stát podle tabulek, takže i povedený kus stál pár drobných.
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Že tečkovaný smalt zná skoro každá česká rodina, má prostý důvod. Firma Sfinx vznikla roku 1953, když se v Českých Budějovicích spojily tři místní smaltovny do jednoho národního podniku. Během pár desetiletí z ní byl jeden z největších výrobců svého oboru v Evropě. V sedmdesátých letech dávala práci zhruba 2 700 lidem a její hrnce putovaly do osmdesáti zemí, v polovině let osmdesátých sjelo z linek přes osm tisíc tun nádobí ročně.
Při takové produkci se stejný kousek ocitl prakticky v každé kuchyni. Výroba pod touto značkou dosloužila v roce 2005 a dnes na její řemeslo v Česku navazuje jediná firma, Belis. Většina dnes nabízených kusů proto pamatuje éru statisícových sérií, a čím víc jich za ta léta zmizelo, tím cennější jsou ty přeživší.
Jak rozeznat kousek za tisíce
Puntíky samy o sobě žádnou hodnotu nezaručí. První, na co se podívat, je spodní strana. Sběratelé nejvíc slyší na ražby jako Sfinx, Smaltum Praha nebo Smaltovny Znojmo, protože potvrzují dobovou výrobu. Roli hraje i odstín. Bílý základ s červenými nebo modrými tečkami je běžný, kdežto tlumené pastelové kombinace se shánějí hůř, a tak stojí víc.
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Nejdůležitější je ovšem zachovalost. Sklovina je vypálená přímo na plechu, a jakmile se prorazí nebo odloupne, dostane se ke kovu vlhkost a spustí korozi. Každá otlučená hrana tak dokáže hodnotu shodit o stovky korun, zatímco jemné stopy běžného používání sběratelům obvykle nevadí, spíš je berou jako důkaz pravosti. Pozor dejte na moderní repliky. Dobové značení vznikalo protlačováním barvy přes síto, takže obrysy písmen lehce kolísají. U novodobých kopií je naopak potisk strojově ostrý, a právě ta přehnaná preciznost je prozradí.
Proč ceny rostou zrovna teď
Za poptávkou stojí hlavně vzpomínky. Generace dnešních čtyřicátníků a padesátníků má tečkovaný smalt spojený s domovem prarodičů, a před strojově dokonalou replikou proto dá přednost pravému kusu s historií. K tomu se přidává čirá vzácnost. Po roce 1989 putovala při modernizaci kuchyní spousta smaltu rovnou do sběru, takže zachovalých kousků každým rokem citelně ubývá.
Zachovalých kusů dobového smaltu každým rokem ubývá a sběratelé kvůli tomu zvedají ceny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Svoje odvádí i vzhled. Jednoduché nezdobené tvary sednou do dnešního minimalistického bydlení a kovové jádro pod sklovinou vydrží v pořádku klidně půl století.
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Objeví-li se takový hrnek doma, nechte drátěnky i silnou chemii v koupelně. Na omytí bohatě stačí vlahá voda a jemná houba, protože drhnutí naostro smaltu spíš ublíží. Chystáte-li se ho prodat, prohlédněte si nejdřív na Aukru nebo Sbazaru už dokončené dražby stejného vzoru. Uvidíte, kolik za podobné nádobí lidé reálně zaplatili. Zájemce pak přesvědčí hlavně ostré snímky, na nichž je vidět i ražba na dně. Klidně se pak ukáže, že ten obyčejný hrnek za tři koruny je zdaleka nejcennější věc, kterou máte doma v kuchyni.
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sfinx_(podnik), https://belis.eu/en/the-story-of-sfinx-enamelware/, https://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/smaltovny, https://www.tiscali.cz/stare-smaltovane-dozy-z-ceskych-kuchyni-zazivaji-velky-navrat-za-nektere-kusy-dnes-sberatele-plati-prekvapive-castky-705292, https://www.umimeporadit.cz/stal-3-kcs-a-lezel-v-kazde-socialisticke-kuchyni-dnes-za-nej-sberatele-nabizeji-pres-6-000-kc