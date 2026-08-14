Ani hotovost, ani karta. Při placení v zahraničí vás může nejvíc prodražit jedna volba na terminálu

Na terminálu v Chorvatsku, Polsku, Maďarsku nebo jiné zahraniční destinaci se může po přiložení české karty objevit otázka, zda chcete zaplatit v místní měně, nebo v českých korunách. Na první pohled působí korunová částka přehledněji. Člověk okamžitě vidí, kolik ho nákup bude stát, a nemusí nic přepočítávat. Jenže právě v tomto okamžiku se může aktivovat služba DCC neboli Dynamic Currency Conversion, tedy dynamický převod měny. Česká národní banka upozorňuje, že při této variantě bývá směna zpravidla provedena méně výhodným kurzem, než jaký by použil vydavatel platební karty.
Související článek: Známá česká banka zrychluje cestu ke kartě. Novou platební kartu půjde používat hned v mobilu
Koruny na terminálu nejsou totéž jako česká platba
Princip DCC je poměrně jednoduchý. Pokud například v Itálii zaplatíte účet za 80 eur a zvolíte platbu v eurech, transakce odejde v místní měně. Převod na koruny následně proběhne podle pravidel vaší karty a banky. Konkrétní výsledek proto závisí na kurzových podmínkách banky, kartové společnosti a případných poplatcích vašeho účtu.
Jestliže však na stejném terminálu vyberete CZK, převod proběhne už u obchodníka nebo poskytovatele platební služby. Terminál vám rovnou oznámí korunovou částku a spolu s ní získáte jistotu, kolik bude zaúčtováno. Za tuto jistotu ale může být v kurzu zahrnuta přirážka. Visa přímo cestovatelům doporučuje při nabídce převodu do domácí měny tuto konverzi odmítnout a vybrat místní měnu, protože konverze obchodníka obvykle obsahuje markup.
Související článek: Platba daně z nemovitosti se blíží. Složenka nemusí přijít každému, úřad může poslat údaje i digitálně
Sledujte hlavně měnu, ne zelené tlačítko
Na dovolené je problém hlavně v rychlosti. Za člověkem stojí fronta, obsluha čeká a terminál zobrazí několik řádků textu v cizím jazyce. Automatická reakce je potvrdit zvýrazněnou možnost a pokračovat. Při větším účtu za hotel, půjčení auta nebo několik rodinných večeří se ale i zdánlivě malý rozdíl v kurzu postupně nasčítá.
Proto se vyplatí před potvrzením kontrolovat především zkratku měny. V eurozóně hledejte EUR, v Polsku PLN, v Maďarsku HUF. Pokud se českému držiteli karty v zahraničí objeví nabídka CZK, je dobré zbystřit. V zemích Evropské unie musí být zákazník při nabídce převodu informován o nákladech konverze. ČNB zároveň uvádí, že poskytovatel DCC musí předem sdělit celkovou částku a zákazníkovi umožnit zaplatit také v měně obchodníka.
Pokud vás před cestou zajímá i hotovost, na ByznysTrendy jsme se podrobně věnovali tomu, jak při směně peněz před dovolenou zbytečně nepřijít o část rozpočtu. U delších cest zase dává smysl počítat všechny výdaje dohromady. Například u cesty k Jadranu jsme na webu TrendyŽivot porovnali cenu cesty autem, autobusem a vlakem do Chorvatska.
Související článek: Velká česká banka oznámila vypnutí svých služeb. Lidé se několik hodin nedostanou ke svým penězům
Stejný problém čeká i u bankomatu
DCC se netýká pouze pokladen. Stejnou nabídku mohou zobrazovat také zahraniční bankomaty. Zákazník může dostat na výběr mezi výběrem s okamžitým převodem na koruny a výběrem bez konverze. ČNB uvádí DCC právě jako službu, se kterou se držitelé českých karet setkávají jak při platbách, tak při výběrech hotovosti.
U bankomatu je navíc potřeba rozlišovat dvě různé věci. Jednou je kurzová konverze, druhou případný vlastní poplatek provozovatele bankomatu. Odmítnutím DCC tedy automaticky nezmizí všechny možné náklady na výběr. Před potvrzením proto sledujte jak měnu, tak samostatně uvedené poplatky.
Související článek: Senioři často platí za telefon zbytečně moc: O slevu 200 Kč jim účet nikdo nesníží automaticky
Jedno pravidlo si před dovolenou zapamatujte
Neznamená to, že karta je v zahraničí špatnou volbou. Naopak může být pohodlnější než vozit větší množství hotovosti. Rozhodující ale není samotný způsob placení. Důležité je, v jaké měně platbu potvrdíte.
Pokud zahraniční terminál nabídne české korunové vyúčtování, nenechte se zlákat jen tím, že částka působí srozumitelněji. Ve většině běžných situací dává smysl zvolit měnu země, ve které právě platíte, a převod nechat proběhnout podle podmínek své karty. U větších výdajů se navíc vyplatí ještě před cestou zkontrolovat kurzovní podmínky vlastní banky. Jedna vteřina navíc u terminálu může být užitečnější než dlouhé hledání nejlevnější kávy nebo restaurace během celé dovolené.
autorský text, redakční test