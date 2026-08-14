Řezník radí Čechům. Udělejte s masem před mražením tuhle 1 věc a nikdy nevyschne

Rozmrazíte maso, které jste si schovali na nedělní oběd, a místo šťavnatého plátku na vás z misky kouká šedavý, suchý a nezvykle tuhý kus. Chuť i vůně jsou pryč. Většina lidí za to viní mrazák nebo dlouhé skladování, skutečná příčina je ale jinde. Řezníci přitom znají jednoduchý způsob, jak jí předejít ještě před tím, než maso vůbec vložíte do mrazicího boxu.
Proč maso v mrazáku vysychá
Za suchými, korkovitými skvrnami na mraženém mase stojí jev, kterému se říká spálení mrazem. Zní to dramaticky, ve skutečnosti jde ale o obyčejné vysychání. Z povrchu masa se do suchého vzduchu v mrazáku pomalu odpařuje voda. Maso tím ztrácí šťavnatost, mění barvu do šeda a na jazyku pak působí vláknitě a tvrdě.
Celý proces urychlují dvě věci. Kolísání teploty, kvůli kterému se v mase tvoří velké ledové krystaly a trhají svalová vlákna, a hlavně přístup vzduchu k povrchu masa. Právě vzduch je ten hlavní viník. Čím víc ho kolem masa v obalu zůstane, tím rychleji maso v mrazáku uschne.
Přečtěte si také: Ani sádlo, ani olej: na pečenou kachnu patří 1 tekutina, díky které je kůže tenká jako papír a křupe Ta jedna věc: odřízněte maso od vzduchu
Trik, který řezníci používají, vychází přesně z tohohle poznatku. Jde o to dostat maso do stavu, kdy se k jeho povrchu nedostane žádný vzduch. Jeden z nejúčinnějších způsobů je zamrazit maso ve vodě. Porci vložíte do nádoby nebo sáčku, zalijete ji vodou a dáte do mrazáku. Voda okolo masa ztuhne v souvislý ledový obal, který jeho povrch hermeticky uzavře.
Suchý mrazicí vzduch se tak k masu vůbec nedostane, jeho povrch neztrácí vlhkost a vlákna zůstávají neporušená. Ledová vrstva navíc maso odstíní od okolních vůní, takže na sebe nevezme aroma jídel uložených ve stejné zásuvce mrazáku. Tahle metoda se hodí hlavně na menší porce a osvědčí se u ryb, které jsou na vysychání obzvlášť citlivé.
Když nechcete mrazit ve vodě, vsaďte na vzduchotěsný obal
U větších kusů nebo když nechcete v mrazáku obětovat místo ledovým blokům, funguje stejný princip i jinak. Stačí maso zabalit tak, aby uvnitř nezůstal skoro žádný vzduch. Nejlepší službu odvede vakuovačka, která z obalu odsaje vzduch do posledního zbytku.
Přečtěte si také: Sýr vám nezplesniví ani za tři týdny. Stačí ho zabalit do 1 věci, kterou máte v každé kuchyni Vzduchotěsný obal chrání maso před vysycháním v mrazáku podobně účinně jako ledová vrstva. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Vakuovačku doma nemá každý, i bez ní si ale poradíte:
Maso vložte do uzavíratelného sáčku. Zip skoro celý zavřete a nechte jen malou skulinku. Do ní strčte brčko a přebytečný vzduch vysajte. Sáček rychle dovřete.
Výsledek se vakuu blíží a maso je od vzduchu odříznuté skoro stejně dobře jako v ledu.
„Spálení mrazem hrozí, když jsou potraviny vystaveny vzduchu,” uvedla pro Deník Eva Šulcová, která léta odpovídala za kvalitu stravování v restauracích a jídelnách.
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Než maso zabalíte, otřete ho papírovou utěrkou do sucha. Mýt ho pod vodou není potřeba a zbytková vlhkost na povrchu jen podpoří tvorbu ledu. Kupované maso navíc vyndejte z původního obalu, ať se mikroten nezamrazí do jeho záhybů.
Porce ukládejte do mrazáku rozprostřené do plochy. Tenký balíček projde bodem mrazu dřív a stejnoměrně, takže se v něm netvoří hrubé krystaly, které párají vlákna. Rychlost tady hraje roli, proto se vyplatí využít funkci rychlého zamrazení, pokud ji mraznička má. Ideální teplota pro skladování je minus 18 stupňů Celsia, kterou dnešní mrazničky běžně drží.
Na co ještě nezapomenout
Každý balíček popište. Stačí druh masa a datum, kdy putovalo do mrazáku, ať po pár týdnech nehádáte, co vlastně rozmrazujete. Papírek s popisem ideálně vložte mezi dva obaly, aby se nedotýkal masa.
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A jedno důležité pravidlo na závěr. Jednou rozmražené syrové maso už podruhé nezamrazujte, pokud ho mezitím tepelně nezpracujete. Opakované rozmrazování a zmrazování nejen ničí chuť a strukturu, ale může být i zdravotně rizikové. Když maso z mrazáku vyndáte, počítejte s tím, že poputuje rovnou na pánev nebo do hrnce.
Zdroje: https://www.denik.cz/gastronomie/maso-skladovani-mraznicka.html, https://www.maso.cz/o-mrazeni-masa/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-spravne-zmrazit-maso-prakticke-rady-a-tipy/, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/mrazak-skladovani-masa-chyby-rady-triky-trvanlivost-kvalita-jidlo/, https://masonovak.cz/reznicka-rada/jak-maso-zamrazit-kdyz-uz-musite-13