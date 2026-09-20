Největší turistický festival v Evropě má přilákat do Krušných hor až pět tisíc lidí

, řekl ČTK . Festival potrvá do 27. září, podrobný program je na webu.
„Očekáváme mezi třemi a pěti tisíci návštěvníků. Pro představu, a my to máme podloženo daty mobilních operátorů, v případě vrcholící turistické sezony se v tom samém území denně pohybuje deset až patnáct tisíc turistů. To znamená, že to nikdo vlastně ani nepozná,“ řekl Štěpán Javůrek, ředitel Destinační agentury Krušnohoří, která festival pěší turistiky organizuje. Turisté, kteří přijedou na festival, jsou podle něj pro region přínosem. „Celý týden tady spí, takže dají vydělat místním podnikatelům, nechají tady peníze, poznají Krušné hory a věřím, že to bude pozitivní,“ dodal.
Týdenní program nabídne šestapadesát pěších tras včetně dvanácti přeshraničních. Každá má svého průvodce a kapacitu pětadvacet lidí. Účastníci jsou převážně členy evropských turistických federací a jde o dlouhodobě organizované pěší turisty. „My jsme si samozřejmě vědomi toho, že se může stát, že někde zůstane nějaký odpad, že se někde něco stane. Je to prostě přece jenom velká akce, ale děláme všechno pro to, aby těchto jevů bylo co nejméně,“ uvedl ředitel.
Týden aktivit za deset eur
Vstupenka stojí deset eur a platí celý týden na všechny trasy. Účastníci za ni dostanou také katalog, informace a služby průvodce. Festival přinese i pět celodenních autobusových výletů, ferratu, tedy zajištěnou cestu v horském terénu, splouvání Ohře i doprovodný kulturní program.
Celkový rozpočet festivalu je zhruba 25 milionů korun. Velká většina nákladů je podle Javůrka financována z evropského dotačního programu Interreg, kam Destinační agentura přihlásila projekt zároveň s přihláškou k pořadatelství. Na akci přispěly také Karlovarský a Ústecký kraj. V rozpočtu jsou kromě nákladů na organizaci také peníze pro šest partnerských měst, která pořádají kulturní akce, na nové značení tras a rozvoj infrastruktury.
Cílem festivalu je podpora aktivního pohybu, přátelství mezi národy a poznávání přírodního i kulturního bohatství Evropy. První ročník se konal v roce 2001 ve Štrasburku a následovaly čtyři další na různých místech Evropy.