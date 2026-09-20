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Největší turistický festival v Evropě má přilákat do Krušných hor až pět tisíc lidí

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Několikatisícovou návštěvnost očekávají pořadatelé turistického festivalu Eurorando 2026, který dnes začíná v Krušných horách. Místní obyvatelé podle organizátorů příliv návštěvníků téměř nepoznají. Účastníci festivalu jsou zkušení turisté, kteří se umí chovat v přírodě.
Největší turistický festival v Evropě má přilákat do Krušných hor až pět tisíc lidí

Největší turistický festival v Evropě má přilákat do Krušných hor až pět tisíc lidí

Zdroj: Eurorando 2026
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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