Red Bull mohl zase vyměnit jezdce. Místo toho nechal Lawsona i Lindblada a Tsolov musí čekat

Liam Lawson se ještě nedávno nemohl spolehnout, že bude mít své místo ve Formuli 1 jisté. Před rozhodnutím o sezoně 2027 se mluvilo o možnosti, že Racing Bulls otevřou dveře dalšímu juniorovi Nikolu Tsolovovi. Nakonec ale vedení udělalo něco, co může fanouškům programů Red Bullu připadat skoro nezvykle: neprovedlo žádnou výměnu.
Pro příští rok zůstávají Lawson a Arvid Lindblad. Tsolov bude rezervním pilotem Red Bullu a Racing Bulls. Tím není jeho cesta do F1 zavřená, ale pro tuto chvíli dostala přednost současná dvojice.
Lawson už nepůsobí jako jezdec, kterého je nutné obhajovat
U Lawsona lze rozhodnutí opřít o výsledky. Podle oficiálního webu Formule 1 prožil výbornou sezonu a získal 89 bodů. Navzdory předchozím pochybnostem patří k oporám Racing Bulls a pomáhá týmu v boji o páté místo Poháru konstruktérů.
Důležitá je právě stabilita výkonu. Juniorský program může mít neustále připravené další talentované závodníky, ale pokud stávající pilot pravidelně přináší body, přínos dalšího experimentu je nejistý. Výměna je příležitostí, zároveň však znamená riziko ztráty jezdecké zkušenosti a nutnost znovu budovat fungující spolupráci s inženýry.
Lindblad přesvědčil i bez bezchybného závěru roku
Arvid Lindblad v první sezoně ukázal rychlost a schopnost adaptace. Body získal už při debutu v Austrálii a v části sezony se dostal k dlouhé sérii bodovaných víkendů. Podle analýzy oficiálního webu F1 tým oceňuje jeho technickou zpětnou vazbu, klid pod tlakem a přirozené tempo.
Poslední závody nebyly bez problémů a Lindblad nebodoval v každém podniku. Tady je ale dobře vidět rozdíl mezi posuzováním jednotlivých víkendů a hodnocením celého vývoje. Vedení zjevně dává přednost celkovému růstu mladíka před reakcí na krátkou sérii bez bodů.
Tsolov není poražený, ale čekající
Nikola Tsolov se během roku dostal do pozice vážného uchazeče. Právě proto jeho nezařazení stojí za zmínku. Systém Red Bullu býval typický tím, že nadějné juniory dokázal přesouvat velmi rychle. Teď ale vedení zvolilo opatrnější cestu.
Pozice rezervního pilota není totéž jako závodní sedadlo. Tsolov nedostává garantovaný start, zato zůstává blízko továrního programu a může pokračovat v přípravě. Je to řešení, které pro mladého jezdce nemusí být ideální, ale týmu poskytuje další možnost, pokud se situace změní.
Kontinuita se může vyplatit víc než další velké gesto
Z jednoho oznámení nelze tvrdit, že Red Bull definitivně mění celou personální filozofii. Spíš máme konkrétní případ, kdy hrozba výměny nakonec nestačila k tomu, aby vedla ke skutečné změně. Lawson přinesl výsledky, Lindblad vývoj a oba tým přesvědčili, že spolu mají smysl i v roce 2027.
Příští sezona ukáže, zda se Racing Bulls rozhodli správně. Ještě před jejím začátkem je však jedna věc zřejmá: Lawson tentokrát nemusel o svou budoucnost bojovat pouze proti soupeřům na trati, ale také proti naději, že nový jezdec by mohl být ještě lepší. A tento souboj prozatím vyhrál.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Formula1.com – Lawson and Lindblad to remain at Racing Bulls for 2027 [2], Formula1.com – Analysis: Why Racing Bulls stuck with Lawson and Lindblad [3].