Proč pes olizuje člověka? Většina chovatelů si gesto vykládá mylně

Psi skutečně dokážou projevovat přízeň mnoha způsoby – přitulí se, přinesou hračku, sledují vás pohledem po celém bytě. Olizování patří mezi nejčastější projevy, které ale nemusejí vždy znamenat totéž. Záleží na situaci, momentální náladě zvířete i na tom, co právě potřebuje.
Když za gestem stojí praktický důvod
Představte si ranní scénu: sotva otevřete oči a váš pes už stojí u postele s dychtivým výrazem. Začne vám lízat tvář, ruce, občas i nos. V tu chvíli vám pravděpodobně nesděluje lásku, ale naléhavou prosbu. Možná má žízeň, hlad nebo prostě potřebuje ven. Olizování se pro něj stává komunikačním nástrojem – způsobem, jak upoutat vaši pozornost a dostat, co potřebuje.
Stejně tak funguje toto gesto, když sedíte u počítače nebo u televize a pes k vám přijde s jazykem připraveným k akci. Touží po vaší pozornosti, chce si hrát nebo jen cítit, že na něj myslíte. V psím světě je olizování jedním z nejúčinnějších způsobů, jak říct: „Hej, jsem tady, všimni si mě!
Lidská pokožka pro psy navíc představuje i chuťový zážitek. Slaný pot a minerály, které se na kůži přirozeně hromadí – zvlášť po fyzické námaze – pro ně mají atraktivní chuť. Takže když vás pes olizuje po běhání nebo cvičení, může být prostě v pokušení ochutnat tu slanou vrstvu.
Když pes vnímá vaše emoce
Psi patří mezi neobyčejně vnímavé tvory, kteří dokážou rozpoznat změny ve vaší náladě dřív, než si je uvědomíte sami. Když jste smutní, unavení nebo ve stresu, váš mazlíček to zachytí – ať už podle tónu hlasu, pohybů těla nebo dokonce pachu, který vaše tělo v emočním rozpoložení vylučuje.
V takových chvílích se k vám pes může přitisknout, položit hlavu na vaše kolena nebo začít olizovat vaše ruce a obličej. Snaží se vás rozveselit, uklidnit a dát najevo, že nejste sami. Pro psa samotného má olizování navíc uklidňující efekt – uvolňuje v jeho mozku endorfiny a oxytocin, což mu pomáhá zvládat vlastní stres.
Olizování funguje také jako konejšivý signál v psí řeči těla. Pes jím může zklidňovat napjatou atmosféru nebo vyjadřovat submisivitu – dává najevo, že vás respektuje a cítí se bezpečně ve vaší přítomnosti.
Existuje i další, možná překvapivý důvod: psi mají vrozenou potřebu čistit své potomky. Matky olizují štěňata, aby je zbavily nečistot a stimulovaly jejich trávení. Tento instinkt v dospělosti nikam nezmizí – a když vás pes líže na tváři, může jednoduše chtít, abyste byli čistí a bez bakterií.
Co dělat, když vám olizování nevyhovuje
Ne každému chovatel i vyhovuje, když mu pes intenzivně olizuje obličej nebo ruce. Psí sliny sice obsahují látky s dezinfekčními účinky, ale rozhodně to neznamená, že byste měli nechávat psa olizovat otevřené rány. Do poranění by se mohla dostat infekce a léčba by se zbytečně protáhla.
Pokud chcete psa olizování odnaučit, zkuste jednoduchou metodu: jakmile se k vám přiblíží s úmyslem vás olíznout, přestaňte si jej všímat. Odvratte pohled, otočte se, ignorujte jeho snahu. Až ustane a přestane se o lízání pokoušet, okamžitě ho pochvalte, pohlaďte a odměňte pamlskem.
Pes postupně pochopí, že olizování mu nepřináší pozornost, kterou hledá – zatímco klidné chování ano. Tato metoda vyžaduje trpělivost a konzistenci, ale funguje spolehlivě a bez nutnosti trestat nebo zvyšovat hlas.
Olizování je tedy mnohem víc než jen projev lásky. Je to složitý komunikační nástroj, kterým pes sděluje své potřeby, emoce i instinkty. A pochopení tohoto jazyka vám pomůže lépe rozumět tomu, co vám váš čtyřnohý přítel právě říká.
Zdroje článku: medium.seznam.cz, ireceptar.cz, dumazahrada.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková