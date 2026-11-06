Zazimování elektrokola má svá pravidla: špatné uložení a nabíjení mohou poškodit baterii
Jak zazimovat baterii u elektrokola? Pomocí jednoduchého návodu bude na jaře fungovat bez problémů. Špatné zazimování jí naopak může uškodit nebo ji zcela poškodit.
Baterii u elektrokola nezapomeňte zazimovat
Chladné dny jsou tady a většina nadšených cyklistů odkládá svá elektrokola k zimnímu spánku. Pokud nemáte vyhřívanou garáž nebo kolárnu, je třeba zazimovat baterii.
Lithium-iontové baterie fungují nejlépe v rozmezí přibližně od 10 do 25 °C. Při nízkých teplotách se snižuje dostupná kapacita baterie a může se zkrátit dojezd elektrokola. Po zahřátí na vhodnou provozní teplotu se její výkon zpravidla opět zlepší. Pokud teplota klesne pod 5 °C, dochází k rychlému úbytku využitelné kapacity.
Budete-li kolo používat v zimních měsících nebo jej na delší dobu odstavíte, je třeba se o baterii správně postarat. Při nesprávné manipulaci může dojít k nevratné degradaci článků.
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Je možné jezdit na elektrokole i v zimě?
Samotná jízda v chladném počasí nebo dokonce mrazu baterii nepoškozuje, ale problém může nastat při nabíjení baterie pod bodem mrazu. Pokud je teplota článků nižší než 0 °C, dochází při nabíjení k tzv. pokovování lithiem, které se usazuje na anodě, což vede k trvalé ztrátě kapacity baterie a v horším případě může dokonce dojít k nenávratnému poškození článku vlivem vnitřního zkratu.
Pokud jste v chladném počasí na cestách a dochází vám baterie, vyberte raději takovou dobíjecí stanici, která je v temperované místnosti, která je pro nabíjení šetrnější oproti venkovním stojanům.
Některé moderní baterie elektrokol mají systém řízení baterie (BMS). Většina baterií značek Bafang, Shimano nebo Bosch jsou už vybavené teplotními čidly, která při rizikových hodnotách omezí výkon nebo proces nabíjení zablokují.
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Jak správně zazimovat elektrokolo?
Pokud kolo v zimních měsících nebudete používat, vyjměte akumulátor a uložte jej v temperovaném prostoru, kde se teplota pohybuje mezi 10 a 15 °C. Baterii neukládejte v plně nabitém stavu (100 %) – mohlo by dojít k urychlení stárnutí elektrod, ale ani ve stavu úplného vybití. Pro zazimování je ideální nabití na 50 až 80 % kapacity. Každý měsíc stav baterie zkontrolujte a v případě poklesu pod 50 % energii doplňte.
Po vyjmutí baterie z elektrokola naneste na elektrické kontakty tenkou vrstvu dielektrické vazelíny nebo použijte speciální krytku kontaktů. Kolo očistěte od nečistot, vyčistěte a znova promažte řetěz.
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💡 Tip redakce PlanetaEkonomiky
Co udělat před první jarní jízdou?
- Zkontrolujte stav baterie.
- Nechte ji zahřát na pokojovou teplotu.
- Zkontrolujte kontakty a případné známky koroze.
- Pro nabíjení použijte originální nabíječku.
- Zkontrolujte tlak v pneumatikách a stav řetězu.
- Zkontrolujte funkčnost převodů.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku: e-biker, akumo, mojekolo | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaEkonomiky.cz