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Zazimování elektrokola má svá pravidla: špatné uložení a nabíjení mohou poškodit baterii

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Zazimování elektrokola má svá pravidla: špatné uložení a nabíjení mohou poškodit baterii Jak zazimovat baterii u elektrokola? Pomocí jednoduchého návodu bude na jaře fungovat bez…
Zazimování elektrokola má svá pravidla - špatné uložení a nabíjení mohou poškodit baterii

Zazimování elektrokola má svá pravidla - špatné uložení a nabíjení mohou poškodit baterii

Zdroj: Planeta Ekonomiky
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 07:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta ekonomiky

PlanetaEkonomiky.cz se zaměřuje především na osobní finance a ekonomická témata, která mají přímý dopad na peněženky českých domácností. Vysvětluje spoření, investování, hypotéky, důchody nebo rodinné rozpočty a ukazuje, jak se v nabídce finančních možností lépe orientovat. Vedle praktických...

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