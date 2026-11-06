Třebíčští policisté chytili mladíky pod vlivem na elektrokolech. Alkohol za řídítka nepatří, zdůrazňují policisté

Třebíčští policisté chytili mladíky pod vlivem na elektrokolech. Alkohol za řídítka nepatří, zdůrazňují policistéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 06.11.2026 07:03
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