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Třebíčští policisté chytili mladíky pod vlivem na elektrokolech. Alkohol za řídítka nepatří, zdůrazňují policisté

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Alkohol za řídítka nepatří. O tom se na vlastní kůži přesvědčili dva mladí cyklisté, které v úterý večer 3. listopadu v Třebíči zastavila policejní…
ridim-piju-nealko

ridim-piju-nealko

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 07:03

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