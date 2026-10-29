Reklama
Seniorka prozradila, jak šetří na vytápění. Plyn pouští, až když opravdu přituhnePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Odkládat zapnutí kotle tak dlouho, jak to jde, je zvyk, který zná […]
Seniorka prozradila, jak šetří na vytápění. Plyn pouští, až když opravdu přituhne
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 29.10.2026 19:45
Reklama
Na tato místa na zahradě ovocné stromy nikdy nesázejte. Budou mít slabé kořeny
Stromek ze školky vypadá zdravě a každé jaro spolehlivě raší. Roste ale […]
Stále více lidí suší prádlo podle japonské metody: Takto uschne 2x rychleji
Sušák plný mokrého prádla, které ani večer nechce uschnout, zná v topné […]
Sbohem koši pod dřezem: Praktické řešení, které teď doporučují architekti
Na pracovní desce vedle prkénka je vidět jen kulaté nerezové víčko. Stačí […]
Jak usušit prádlo za deštivého počasí? Kam postavit sušák a proč nesušit na radiátoru
Když prší několik dní za sebou, balkon ani zahrada se sušením nepomohou. […]
Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...Všechny články tohoto autora →
Zemřel Patrick Stewart. Ikoně Star Treku a X-Menů bylo 86 let
Kinobox.cz
dnes, 21:06
2 min
Neptun likviduje „pekelné kachny“: Další dva ruské Su-34 zničeny Ukrajinou
Securitytech
dnes, 20:50
2 min
Kulturista Chmura zemřel po pádu na pódiu. Organizátoři mezitím soutěž rozjeli znovu
SportWin
dnes, 20:49
2 min
Pistole vzor 52 střílela jako dělo. Zkrotit ji musely německé válečky
Zbrojopis
dnes, 20:48
5 min
Antonelli a Bottas vynechali kvůli nemoci čtvrteční program
SvětFormule.cz
dnes, 20:43
1 min
Reklama
Záhadu Punkvy rozsekla nenápadná odbočka. Jeskyňáři našli její podzemní zrod
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 20:40
Za úsměvem Lenky Nory Návorkové se skrývá těžké dětství. Na některé chvíle nikdy nezapomene
Žena.cz
dnes, 20:40
Málokdo ví, koho si Martin Pechlát vzal. Jeho manželka má slavného otce i bratra
Žena.cz
dnes, 20:40
Zemřel britský herec Patrick Stewart, ztvárnil roli kapitána Picarda ve Star Treku
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 20:35
Zemřel britský herec Patrick Stewart, ztvárnil roli kapitána Picarda ve Star Treku
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 20:35
Reklama
Zemřel britský herec Patrick Stewart, ztvárnil roli kapitána Picarda ve Star Treku
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 20:35
Zemřel britský herec Patrick Stewart, ztvárnil roli kapitána Picarda ve Star Treku
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 20:35
Strnad má zálusk na Ray-Bany. Český zbrojař nabízí 30 miliard eur za vlastníka výrobce slavných brýlí
HN.cz
dnes, 20:23
Obyčejné nalití zimní směsi do auta vás bude stát tisíce. V trubkách zůstane letní voda a zamrzne
ChytřeNaTo.cz
dnes, 20:20
6 min
Chladič vpředu a motor vzadu. Proč stodvacítka vařila v každém kopci
Retro Radar
dnes, 20:19
4 min
Reklama
Smutný konec kapitána Picarda. Patrick Stewart podlehl vážné nemoci, rodina prozradila detaily jeho odchodu
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 20:19
S Pastou je komunikace jiná, poznal manažer Eliáš. Ve hře je netypický zdroj hráčů
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 20:17
Konec toustovače: Tento spotřebič ho v kuchyních nahrazuje čím dál častěji
Extrafit.cz
dnes, 20:04
4 min
Pozor na železničních přejezdech. Na trati z Budějovic do Jílovic nefunguje signalizace
Budějcká Drbna
dnes, 19:59
1 min
Babiš podle Chudárka připustil jiný model financování ČT a ČRo mimo rozpočet
HN.cz
dnes, 19:57
Reklama
Léčil děti a pašoval léky. Polský prezident vyznamenal českého doktora
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 19:49
Samsung přepracoval displej proti čumilům od základu. Lidé si stěžovali na rozmazaný obraz, tak mění celý hardware
Mobify.cz
dnes, 19:46
5 min
Seniorka prozradila, jak šetří na vytápění. Plyn pouští, až když opravdu přituhne
Extrafit.cz
dnes, 19:45
4 min
Na tato místa na zahradě ovocné stromy nikdy nesázejte. Budou mít slabé kořeny
Extrafit.cz
dnes, 19:45
3 min
Stále více lidí suší prádlo podle japonské metody: Takto uschne 2x rychleji
Extrafit.cz
dnes, 19:34
4 min
Reklama
Sbohem koši pod dřezem: Praktické řešení, které teď doporučují architekti
Extrafit.cz
dnes, 19:32
4 min
Jak usušit prádlo za deštivého počasí? Kam postavit sušák a proč nesušit na radiátoru
Extrafit.cz
dnes, 19:28
4 min
Tragický pád vrtulníku mise EUFOR v Bosně a Hercegovině, čtyři členové mrtví
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 19:22
Gemini dostává funkci, která mu dosud chyběla. Google usnadňuje práci se soubory
IT pro Tebe
dnes, 19:19
3 min
Ve Španělsku se srazily dva vlaky a tragédie zasáhla celou zemi. La Liga ruší zápasy a hráči jsou v šoku
SportyŽivě
dnes, 19:11
6 min
Reklama
GTA 6 bude mít mapu téměř jako tři obří hry dohromady. Rockstar odhalil i zásadní novinku
Gamebot.cz
dnes, 18:54
3 min
Klasická varná deska končí: Tohle je nová a výkonnější náhrada, která míří do obchodů
Extrafit.cz
dnes, 18:53
4 min
Jak vyčistit zažloutlé a plesnivé spáry v koupelně. Snadné triky, díky kterým budou zase jako nové
Extrafit.cz
dnes, 18:48
4 min
Rybíz velký jako třešně není sen: Snadný podzimní trik, který by měl znát každý zahrádkář
Extrafit.cz
dnes, 18:48
4 min
Neobvyklý zvrat po celém území Česka: Meteorologové hlasí prudký pokles teplot a hned několik dnů sněžení
Světkreativity
dnes, 18:45
3 min
Reklama
Čím nahradit laminátovou podlahu? Tohle jsou nové trendy v podlahách
Extrafit.cz
dnes, 18:45
4 min
Startuje další natáčení. Barbora Bočková v hlavní roli ženy, která ochrne v den své svatby
Borovan.cz
dnes, 18:42
2 min
Země EU uvolní desítky milionů barelů ropy a nafty, potvrdili ministři
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 18:42
„Je to skutečný génius.“ Putin překvapil slovy o Muskovi, přiznal jejich úzký kontakt
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 18:41
Od narození Jihlavana Plocka uplynulo 97 let. Jeho příběh připomíná protest proti režimu
Jihlavská Drbna
dnes, 18:35
3 min
Reklama
Reklama
Smutný konec kapitána Picarda. Patrick Stewart podlehl vážné nemoci, rodina prozradila detaily jeho odchodu
Sex, na který rozhodně nezapomene. Krok 1? Zapomeň na všechny návody
Málokdo ví, koho si Martin Pechlát vzal. Jeho manželka má slavného otce i bratra
Za Plutem objevili obrovský svět. Deset let se skrýval přímo na astronomických snímcích
S Pastou je komunikace jiná, poznal manažer Eliáš. Ve hře je netypický zdroj hráčů
Reklama
Reklama