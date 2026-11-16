„Necítil se dobře, jde na něj viróza.“ Tak Bílek v nahrávce pro média, kterou citovala ČTK, popsal, proč mladý sparťan odjel ze srazu domů. Víc nezaznělo. Žádné podrobnosti o teplotách ani testech, jen strohé konstatování, že s ním česká reprezentace do 21 let v úterní odvetě proti Turecku nepočítá. Pro postup na EURO 2027 přitom stačí udržet náskok 1:0 z prvního zápasu. Sochůrek ale není jediný, kdo trenérovi dělá vrásky. Zdravotní potíže zasáhly i obranu.
Kluk z Táborska s raketovým vzestupem
Sochůrek do Sparty přišel z Táborska a prošel všemi mládežnickými kategoriemi. Hrál evropský i světový šampionát do 17 let a v únoru 2026 poprvé naskočil v nejvyšší soutěži. Klub ho krátce nato odměnil víceletou smlouvou a v textu Nová smlouva pro Sochůrka mluvil o talentovaném záložníkovi, který se rychle prosadil do A-týmu.
Čísla to potvrzují. Podle oficiálního profilu Chance Ligy má v české lize za sebou 20 zápasů, 1 136 minut a dvě asistence. V aktuální sezoně odehrál 12 ligových utkání a 625 minut. Na osmnáctiletého záložníka v kádru, který bojuje o titul, je to nezvyklá důvěra. Ve Spartě navíc vyniká vysokou úspěšností přihrávek, což je u hráčů jeho věku spíš výjimka než pravidlo.
V jednadvacítce zatím sbírá zkušenosti. Do baráže šel se třemi starty a bez gólu, v Rize seděl na lavičce. Jeho role je spíš perspektivní než nosná. Přesto se s ním počítalo jako s jednou z variant pro druhý poločas.
Defenziva pod otazníkem
Mnohem citlivější zprávy přišly ze zadních řad. Filip Lissah si z prvního zápasu odnesl „menší šrámy“, netrénoval a do přípravy se měl zapojit až den před odvetou. Bílek přiznal, že o jeho nasazení rozhodne podle toho, jak trénink zvládne. Mikuláš Konečný řešil žaludeční problémy a dostal volno.
Trenér proto sáhl po pojistce a dopovolal Jana Palusku. Podle Bílka šlo o preventivní krok, aby se tým v defenzivě nedostal do potíží. Rozsah zranění ani nemoci obou obránců ale zveřejněn nebyl a jejich start zůstává nejistý.
Tady podle nás leží hlavní problém. Sochůrkova absence sama o sobě baráž rozhodnout nemusí, v základní sestavě nebyl. Jenže když se zároveň drolí obrana a z nominace už předtím vypadlo několik opor, které podle ČT sport chyběly kvůli zraněním a dalším povinnostem, ukazuje se, jak tenká je šířka kádru. Každý další výpadek bere Bílkovi jednu variantu.
Kdo zaplní místo v záloze
Dá se čekat, že trenér zachová osu z prvního zápasu. Ve středu hřiště v Rize nastoupili Jelínek, Bužek a Kačor a fungovalo to. Z lavičky se nabízejí Pech a Planka, které Bílek v prvním duelu poslal na trávník jako střídající hráče, případně Tom Slončík.
Přímou náhradu za Sochůrka ale tým nemá. Sparťan je typ záložníka, který drží míč a posouvá hru přesnou přihrávkou. Pech s Plankou nabízejí jinou energii. Pokud by se zápas vyvíjel tak, že Česko bude potřebovat uklidnit hru a podržet balon, Sochůrkova chybějící kreativita může být znát.
Výhoda 1:0, ale jen poločas
Česko vezlo z Rigy výhru 1:0. Rozhodl Pavel Kačor ve 48. minutě. Bílek po zápase krotil nadšení: podle něj jde teprve o poločas dvojzápasu.
Má k tomu důvody. Turecko prošlo kvalifikační skupinou H s bilancí tří výher, čtyř remíz a jedné porážky a se skóre 9:8. Nejvíc gólů v ní dali Ali Habeşoğlu a Emirhan İlkhan, oba po třech. Bílek upozorňuje na kvalitu soupeře po stranách, hráče silné v soubojích jeden na jednoho, přímočarost k bráně, dlouhé míče, odražené balony a standardní situace. Už před baráží srovnával tureckou ofenzivu s Portugalskem a Bulharskem.
Na české straně stojí historie. Podle UEFA hraje Česko baráž o EURO do 21 let rekordně podesáté. Z předchozích devíti prošlo šestkrát: v letech 2000, 2002, 2007, 2011, 2023 a 2025. Nezvládlo souboje se Švýcarskem, Německem a Ruskem.
Hradec Králové je navíc místo s dobrou pamětí. Právě tam jednadvacítka v listopadu 2024 slavila postup přes Belgii. Tentokrát jde o čtvrtou účast na Euru po sobě a šestou ze sedmi posledních šampionátů. Závěrečný turnaj se odehraje v Albánii a Srbsku a ve hře je podle ČT i cesta k olympijským hrám 2028 v Los Angeles.
Kdy a kde odvetu sledovat
- Termín: úterý 17. listopadu 2026, výkop v 17:00
- Místo: FINEP Arena (Malšovická aréna), Hradec Králové
- Televize: ČT sport, přímý přenos od 16:40 podle programu České televize, dále ČT sport Plus
- Online: přenos na webu iSport
Jaký dopad bude mít viróza na Sochůrkův návrat do Sparty, zatím nikdo neupřesnil. V úterý bude zápas v Hradci sledovat z dálky, zatímco Bílek na lavičce spočítá, kolik zdravých obránců mu skutečně zbylo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl