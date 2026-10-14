Předpověď na zbytek října překvapuje. Dešťů bude málo, pak přijde obrat

Nad střední a západní Evropou se budou v následujících dnech udržovat rozsáhlé oblasti vysokého tlaku vzduchu, které omezí přechod výraznějších srážkových systémů. Přestože přes naše území mohou postupovat jednotlivé studené fronty, jejich vliv na množství deště bude zpočátku poměrně malý.
Během nejbližších sedmi až deseti dnů se proto očekávají převážně podprůměrné srážky, které mohou dosahovat pouze několika milimetrů. Aktuální čtyřtýdenní výhled počítá v první polovině sledovaného období s týdenními úhrny převážně do pěti milimetrů. To ovšem neznamená, že se déšť neobjeví vůbec, protože přechodné přeháňky se mohou vyskytnout i při celkově suchém charakteru počasí. Podobný vývoj se očekává také v dalších částech střední Evropy, kde bude počasí ovlivňovat převaha tlakových výší.
Teploty ještě vystoupají téměř ke dvaceti stupňům
Druhá polovina pracovního týdne nabídne místy poměrně příjemné teploty, které budou připomínat teplejší část podzimu. Ve čtvrtek 15. října se očekávají odpolední maxima většinou mezi 14 až 18 stupni Celsia, přičemž na některých místech mohou přetrvávat mlhy a nízká oblačnost. Pátek by měl být ještě o něco teplejší a nejvyšší teploty mohou dosáhnout až 19 stupňů.
Během víkendu však začne od severozápadu přibývat oblačnosti a zejména v Čechách se mohou objevit přeháňky nebo občasný déšť. Neděle již bude citelně chladnější, většinou s teplotami mezi 8 až 13 stupni, zatímco na Moravě mohou vystoupit až k 16 stupňům. V dalších týdnech budou denní maxima postupně klesat a na přelomu října a listopadu se mají nejčastěji pohybovat mezi 7 až 13 stupni. Při déletrvajících mlhách nebo nízké oblačnosti může být ještě chladněji a teploty se během dne místy udrží pouze kolem pěti stupňů.
Nedostatek srážek už ovlivňuje vodní toky
Pokračující období s menším množstvím deště je důležité také z hlediska stavu vody v české krajině. Mezi 28. zářím a 4. říjnem totiž na území České republiky v celostátním průměru nespadly prakticky žádné měřitelné srážky. Průtoky mnoha řek a potoků se následně pohybovaly výrazně pod obvyklými říjnovými hodnotami, často pouze mezi 10 až 40 procenty dlouhodobého měsíčního průměru. Na řadě míst se zároveň projevoval nedostatek podzemní vody a přibývalo vodních toků vykazujících hydrologické sucho.
Silné půdní sucho bylo patrné především na jižní Moravě a v některých oblastech jižních, jihozápadních a severozápadních Čech. Suchý začátek října přitom navázal na září, během kterého v celé republice spadlo průměrně 44 milimetrů srážek, tedy 73 procent dlouhodobého normálu. Pokud bude období s nedostatkem vydatnějších dešťů pokračovat, může se obnova vodních zásob v půdě i podzemí dále zpomalovat.
Na konci října se počasí začne měnit
Současný výhled ovšem nepočítá s tím, že by suché počasí mělo pokračovat bez přerušení až do zimy. Od druhé poloviny čtyřtýdenního předpovědního období, tedy přibližně od posledního říjnového týdne, se zvyšuje pravděpodobnost vydatnějších srážek. Zatímco v nížinách půjde převážně o déšť, horské oblasti mohou při ochlazení zaznamenat také sněžení.
Přechodně se sněhové vločky mohou objevit už během předchozích týdnů, zejména v polohách nad 1 000 metrů nad mořem. Na přelomu října a listopadu pak může na horách sněhová pokrývka při příznivých podmínkách vydržet několik dnů. Celé období od 12. října do 8. listopadu by nakonec mělo být z hlediska množství srážek spíše průměrné, případně mírně podprůměrné. Přesné načasování deštivějších dnů však zatím zůstává nejisté, protože dlouhodobé předpovědi zachycují především celkový vývoj počasí, nikoliv podmínky v jednotlivých dnech a regionech.
Zdroje: chmi.cz