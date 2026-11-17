Česká tenisová reprezentace řešila krátce před finálovým turnajem Davisova poháru nepříjemnou zdravotní zprávu. Debloví specialisté Adam Pavlásek a Patrik Rikl museli odstoupit před semifinále turnaje ATP ve Stockholmu, protože Rikl utrpěl natržení břišního svalu. Podle dostupných vyjádření však nejde o zranění, které by mělo zabránit startu v Boloni. Kapitán Tomáš Berdych dostal od obou hráčů uklidňující informace.
Česká dvojice přitom ve Švédsku postupovala bez ztráty setu. V prvním kole porazila německý pár Jakob Schnaitter, Mark Wallner 6:4 a 6:3. Ve čtvrtfinále zvládla souboj se Sanderem Arendsem a Lukem Johnsonem 7:6 a 6:3. Semifinále proti nejvýše nasazeným Nikole Mektičovi a Edouardu Rogeru-Vasselinovi už ale kvůli zdravotním problémům neodehrála.
Rozhodující bude několik dnů odpočinku
Rikl měl podle zveřejněných informací natržený břišní sval. Lékaři doporučili několik dnů bez závodního zatížení a hráči následně ujistili, že by měli být na reprezentační akci připraveni. Pavlásek i Rikl podobně vyjádřili přesvědčení, že se do soutěže vrátí včas. Jde ovšem o jejich aktuální očekávání, nikoli o záruku, kterou by mohl přinést až další zdravotní vývoj.
Pro čtyřhru je podobné omezení obzvlášť nepříjemné. Servis, prudké změny směru a rychlé reakce u sítě zatěžují střed těla, a proto není možné návrat řídit pouze podle toho, zda hráč při běžném pohybu necítí bolest. Reprezentační tým bude muset respektovat doporučení lékařů a případnou návratovou zátěž přizpůsobit aktuálnímu stavu.
Češi začnou proti Kanadě
Finálový turnaj osmi zemí se uskuteční v italské Boloni od 24. do 29. listopadu. Česká reprezentace vstoupí do soutěže hned první den čtvrtfinále proti Kanadě. Kapitán Berdych nominoval vedle Pavláska a Rikla také Jakuba Menšíka, Jiřího Lehečku a Tomáše Macháče. Právě deblová dvojice může v případě vyrovnaného průběhu mezistátního utkání sehrát rozhodující úlohu.
Český tým se do finálové fáze kvalifikoval po vítězství 3:2 nad Spojenými státy v Praze. Pavlásek s Riklem tehdy svůj deblový zápas sice prohráli, ale Menšík s Lehečkou dokázali mezistátní utkání otočit ve dvouhrách. Současná situace tak připomíná, že v reprezentačním tenisu nemusí rozhodovat pouze individuální pořadí hráčů. Podstatná je také jejich zdravotní připravenost a možnost postavit vhodné složení pro konkrétní zápas.