Hraběnčiny řezy nejsou pouhou retro vzpomínkou: Díky jablkům zůstávají šťavnatými a příjemně svěžími

U nás doma se hraběnčiny řezy pekly dávno předtím, než se recepty fotily do mobilu. Bývaly zapsané v sešitě, který měl na deskách mouku a sem tam mastný otisk prstu. Pro mě k nim patří podzim, mísa nastrouhaných jablek a skořice, která je cítit ještě na chodbě. Jsou poctivé, levné a z obyčejných surovin, ale na stole vypadají slavnostněji než běžný jablečný koláč. Díky vrstvě bílkového sněhu a nastrouhanému těstu navrchu jsou křehké, a přitom zůstávají pěkně vláčné.
Na tomhle
mám ráda i to, že se v rodinách často drží skoro pořád stejně. Někdo přisype moučníku ořechy, někdo nedá dopustit na vanilkový cukr, jinde se místo Hery bere máslo. Základ se ale nemění: dole těsto, na ně jablka zbavená přebytečné šťávy, potom sníh a nakonec nastrouhaný kousek těsta.
Můj tip je úplně obyčejný: Jablka vždycky trochu vymačkám. Řezy pak nejsou odspodu mokré a druhý den se krájí mnohem líp. Hraběnčiny řezy patří mezi staré domácí moučníky
Hraběnčiny řezy se u nás berou skoro jako
rodinná jistota. Žádný moderní na efekt, spíš pořádný plechový moučník, který se pekl, když měla přijít návštěva, na posvícení i jen tak o víkendu. dezert Recept na domácí hraběnčiny řezy s jablky
Doba přípravy: 25 minut Délka pečení v troubě: 30 až 35 minut Počet porcí: 1 plech Celkový čas přípravy: zhruba 60 minut i s chlazením části těsta Ingredience, které budeme potřebovat 400 g polohrubé mouky 200 g cukru krupice 250 g Hery nebo másla 4 ks vejce 1/2 sáčku prášku do pečiva 1 špetka soli 5 až 6 ks jablek, nahrubo nastrouhaných 2 až 3 lžíce strouhaného kokosu 2 až 3 lžíce skořicového cukru 1 lžička cukru do sněhu máslo nebo Hera na vymazání plechu hrubá mouka na vysypání plechu Postup přípravy jablkových hraběnčiných řezů
1. Začněte plechem a troubou. Plech vymažte tukem, vysypte moukou a troubu nastavte na
180 °C.
2. Do mísy nasypte
polohrubou mouku, cukr, prášek do pečiva a špetku soli. Přidejte změklou Heru a 4 žloutky. Rukama rychle spojte v hladké těsto. Není potřeba ho trápit dlouhým hnětením, stačí, když drží pohromadě.
3. Těsto rozdělte na dvě části, asi na
dvě třetiny a jednu třetinu. Větší kus rozválejte nebo prsty roztlačte na dno připraveného plechu. Menší část zabalte a dejte nejméně na 15 minut do mrazničky, aby šla potom dobře strouhat.
4. Mezitím oloupejte
jablka a nastrouhejte je nahrubo. Když pustí hodně šťávy, lehce je vymačkejte. Je to drobnost, ale na výsledku je znát. Na těsto rozložte strouhaná jablka
Stará láska českých plechů: Hraběnčiny řezy spojují křehké těsto, voňavá jablka a sníh, co dělá parádu
5. Posypte je
skořicovým cukrem a přidejte strouhaný kokos. S kokosem to nepřeháním, má jablka spíš doplnit než přebít.
6. Ze
4 bílků vyšlehejte pevný sníh. Když už začne držet tvar, přisypte 1 lžičku cukru a ještě krátce prošlehejte. Cukr dávám až skoro nakonec, sníh pak zbytečně neřídne.
7. Sníh opatrně rozetřete na jablečnou vrstvu. Netlačte moc, ať jablka zůstanou tam, kde mají. Povrch nemusí být jako podle pravítka, v troubě si stejně trochu sedne.
8. Z mrazničky vyndejte odloženou část
těsta a nahrubo ji nastrouhejte nahoru. Vznikne tím typická drobivá vrstva, kvůli které mají hraběnčiny řezy tak příjemný vzhled i chuť.
9. Plech dejte do vyhřáté trouby a pečte asi
30 až 35 minut při 180 °C, dokud povrch nezrůžoví a lehce nezezlátne. Poslední minuty raději hlídejte, každá trouba si peče trochu po svém. Foto: Cooky.cz, Řezy pečte dozlatova.
10. Upečené řezy nechte úplně vychladnout. Krájejte je až potom, jinak se sněhová vrstva snadno potrhá. Hodí se ke kávě i k čaji a druhý den bývají často ještě lepší. Skladujte je v chladu a suchu, ideálně je spotřebujte do
2 dnů. Foto: Cooky.cz, Povrch lze udělat sněhový ale taky pouze posypaný moučkovým cukrem. Ještě pár rad na závěr k hraběnčiným řezům Pro výraznější chuť můžete k jablkům přidat hrst nasekaných vlašských ořechů. U hraběnčiných řezů je to běžná a osvědčená obměna. Když se těsto zdá příliš tuhé, přidejte 1 až 2 lžíce mléka. Některé starší recepty s tím počítají rovnou. Na horní strouhanou vrstvu se nejlépe pracuje s dobře vychlazeným nebo lehce zmrazeným těstem. Řezy krájejte až po vychladnutí. Chutě se propojí a moučník se nebude tolik rozpadat. Pokud chcete jemnější vršek, nastrouhané těsto před pečením jen lehce rozprostřete prsty. Nemačkejte ho. Po upečení zůstane sypké a křehké.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková