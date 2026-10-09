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Test znalostí pro milovníky českého filmu: Úkolem je uhodnout, co se jedlo v 10 slavných snímcích

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Jídlo v českých filmech není jen kulisou: občas se stane středobodem celé scény, spustí konflikt nebo zachrání situaci. Poznáte film podle toho, co se v něm jí?
Fotografie z filmu Pelíšky

Fotografie z filmu Pelíšky

Zdroj: Foto: Česká televize (se souhlasem), snímek z filmu Pelíšky
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 02:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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