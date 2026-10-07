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Pracujete i v důchodu? Na výplatě vám může zůstávat víc peněz, mnoho seniorů ale neví proč

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Lidé, kteří pobírají řádný starobní důchod a zároveň dál pracují, mohou díky slevě na sociálním pojištění dostávat každý měsíc vyšší čistou mzdu. Zvýhodnění činí 6,5 procenta z vyměřovacího základu, kterým je u zaměstnanců zpravidla hrubá mzda. Nárok ale nevzniká automaticky pouze tím, že člověk pobírá důchod a chodí do zaměstnání. Senior musí splnit zákonné podmínky a nárok doložit zaměstnavateli.
Lidé, kteří pobírají řádný starobní důchod a zároveň dál pracují, mohou díky slevě na sociálním pojištění dostávat každý měsíc vyšší čistou mzdu.

Lidé, kteří pobírají řádný starobní důchod a zároveň dál pracují, mohou díky slevě na sociálním pojištění dostávat každý měsíc vyšší čistou mzdu.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 08:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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