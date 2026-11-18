Nedávná rezignace radní Ľubici Orechovské z Rady pro podporu kinematografie (Státní fond audiovize - SFA) přitáhla pozornost k rozdělení dotací fondu v celkové výši 100 milionů korun ze září letošního roku, určené na výrobu celovečerních hraných filmů. Orechovská z příslušné rady rezignovala kvůli "nedostatku v procesním řešení její možné podjatosti" (viz odkaz pod textem), otazníky zůstávají ohledně hlasování zbytku rady. Pro připomenutí: Rada pro podporu kinematografie SFA v druhé polovině září rozhodovala o přidělení dotací pro projekty celovečerních filmů, celkem se rozdělilo 100 milionů korun. Nevyšší částku - 13,5 milionu korun - získal připravovaný celovečerní snímek Teorie podivnosti producentky Silvie Michajlové. O přidělení milionové dotace pro Teorii podivnosti a dalším projektům rozhodovala rada ve složení Peter Badač, Petr Bilík, Ľubica Orechovská, Lenka Wimmerová a Jan Svačina.
Jak ještě donedávna ukazovala stránka Českého filmového centra, stejná Ľubica Orechovská byla vedena jako koproducentka Teorie podivnosti, stejně jako její sestra Zuzana Mistríková a její slovenská produkční firma PubRes (nyní jméno Orechovské na webu ČFC z pozice koproducentky zmizelo). Orechovská byla podle slovenského obchodního rejstříku vedená do letošního února jako jednatelka PubRes. Je tedy otázkou, proč Orechovská ve výše uvedené výzvě hlasovala o projektu, kde je PubRes koproducentem, a proč se při daném hlasování neprojednávala její možná podjatost (podle zápisu ze zářijového jednání k oznámení o možné podjatosti nedošlo).
"Od samého začátku jsem u projektů, u nichž jsem měla vědomost o účasti společnosti PubRes, komunikovala možný střet zájmů a byla jsem přesvědčena, že postupuji korektně a transparentně. Měla jsem však postupovat důsledněji a - vzhledem k tomu, že jednací řád ještě nebyl přijat - pokaždé si ověřit, zda je můj postup plně v souladu se všemi ustanoveními novelizovaného zákona," prohlásila Orechovská.
Podle tohoto sdělení tedy Orechovská o svých možných střetech zájmů komunikovala ve fondu. Otazník je, kdo byl ve fondu příjemcem těchto sdělení. Státní fond audiovize na případ uvalil informační embargo. "Vzhledem k přípravě podkladů k odbornému posouzení teď už k věci nemáme další komentář," sdělila koordinátorka komunikace SFA Pavlína Vítková.
Jak však vyplývá ze zápisu Rady pro podporu kinematografie ze srpna 2025, radní (složení Badač, Wimmerová, Svačina a Orechovská) tehdy jednali o projektu Tři týdny pod mořem, u něhož je koproducentem rovněž PubRes (viz zde). "Radní Ľubica Orechovská oznámila v souladu s § 14 odst. 7 zákona o audiovizi Radě svůj osobní poměr k projednávané věci. Rada vzala tuto skutečnost na vědomí," uvádí se v zápisu (viz zde). Minimálně tak od srpna loňského roku tito radní museli mít informaci o vztahu Ľubici Orechovské k PubRes. Otázka tedy je, proč nyní v září při hlasování o Teorii podivnosti tuto znalost podle všeho nereflektovali. Ani tuto otázku Pavlína Vítková nechtěla komentovat.
Žadatelem o dotaci v případě Teorie podivnosti byla filmová produkce Film Kolektiv, film by měla režírovat Tereza Kopáčová. Již v polovině října jsme upozornili na hlasování o výrobní dotaci pro Teorii podivnosti, ale u jiné radní. Členkou Rady pro podporu kinematografie je i Lenka Wimmerová, která v dané výzvě rovněž hlasovala. Wimmerová v rané fázi přípravy Teorie podivnosti figurovala jako scenáristka.