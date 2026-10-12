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Polární záře projasnila oblohu nad Českem. Lidé ji viděli i u Budějovic

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Polární záře se o víkendu objevila nad Českem a potěšila pozorovatele i na jihu. Neobvyklý nebeský úkaz se podařilo vyfotit lidem z Českobudějovicka, záře zachytili také v Plzni nebo na severu Čech. Naděje na další podobnou podívanou závisí především na aktivitě Slunce a počasí.
Polární záře projasnila oblohu nad Českem. Lidé ji viděli i u Budějovic

Polární záře projasnila oblohu nad Českem. Lidé ji viděli i u Budějovic

Zdroj: Lukáš Gallo, Miroslav Sekyra, Tomáš Králík
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 12:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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