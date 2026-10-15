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Pokud na čokoládě objevíte tento nápis, nekupujte ji. S poctivým výrobkem nemá nic společného

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Dennívýzva
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Před regálem sáhnete po lesklé tabulce s obrázkem kakaových bobů. Doma ale místo hebké chuti zažijete zklamání – mazlavou hmotu, která se lepí na patro. Důvod? Nekoupili jste čokoládu.
Pokud na čokoládě objevíte tento nápis, nekupujte ji. S poctivým výrobkem nemá nic společného

Pokud na čokoládě objevíte tento nápis, nekupujte ji. S poctivým výrobkem nemá nic společného

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 14:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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