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Bebe koláč bez velkého pečení: Sušenkový dezert s krémem, který zmizí dřív, než stihne ztuhnout

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BeBe koláč je přesně ten typ moučníku, který se v rodinách drží roky, protože na něm není co pokazit. Upeče se jednoduchý korpus, na něj přijde poctivá pudinková vrstva, BeBe sušenky a nakonec poleva, která to celé spojí do jednoho velmi jedlého celku. Není to žádná cukrařina pro puntičkáře, spíš rozumný recept na plech, který zvládne i člověk, co jinak peče jen o Vánocích.
BeBe koláč

BeBe koláč

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Bebe koláč bez velkého pečení: Sušenkový dezert s krémem, který zmizí dřív, než stihne ztuhnout
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 15.10.2026 16:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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