je přesně ten typ BeBe koláč , který se v rodinách drží roky, protože na něm není co pokazit. Upeče se jednoduchý korpus, na něj přijde moučníku poctivá pudinková vrstva, BeBe sušenky a nakonec poleva, která to celé spojí do jednoho velmi jedlého celku. Není to žádná cukrařina pro puntičkáře, spíš rozumný recept na plech, který zvládne i člověk, co jinak peče jen o Vánocích.
BeBe sušenky mají v domácím pečení trochu zvláštní místo. Jednou z nich vzniknou nepečené řezy, podruhé do vyššího plechu se dezert smetanovým krémem, jindy se prostě jen naskládají na krém a víc se kolem toho nevymýšlí. V tomhle případě funguje nejlíp ta praktičtější cesta: lehký korpus, máslem zjemněný pudink, sušenky a poleva. se dají dobře krájet, nerozpadají se a na talíři vypadají pracněji, než kolik času člověk ve skutečnosti strávil v kuchyni. Řezy
Korpus musí být před nalitím pudinku opravdu
vychladlý. Když se to uspěchá, vrstvy se začnou tahat jedna do druhé a místo úhledného řezu je z toho najednou něco mezi buchtou a rozpitým školním dezertem. Dost záleží i na odležení. BeBe moučníky obecně chtějí chlad a čas, protože sušenky potom změknou přesně tak, jak mají. Koláč proto určitě nekrájejte hned po polití. Pár hodin v lednici udělá víc než opatrné zvedání alobalu každých dvacet minut. Recept na klasický BeBe koláč s pudinkem
Doba přípravy: 50 minut + chlazení alespoň 3 hodiny Co potřebujeme
Korpus: 150 g moučkového cukru 4 ks vajec 160 g polohrubé mouky 1/2 až 1 balíček kypřicího prášku do pečiva
Pudinková vrstva: 3 balíčky vanilkového pudinku 1 l mléka cukr podle chuti, zhruba jako do klasického pudinku 150 g másla
Vrchní vrstva: 1 až 2 balení BeBe sušenek podle velikosti plechu
Kakaová poleva: 200 g moučkového cukru 100 g másla 3 lžíce kakaa 3 lžíce rumu 2 lžíce horké vody Foto: Cooky.cz, Bebe koláč bez velkého pečení: Sušenkový dezert s krémem, který zmizí dřív, než stihne ztuhnout Postup přípravy pudinkového koláče s Bebe sušenkami
1. Do mísy dejte
vejce a moučkový cukr a vyšlehejte je do světlé pěny. Pak zlehka vmíchejte polohrubou mouku s kypřicím práškem. Těsto má být hladké, bez suchých míst a moučných hrudek.
2. Těsto nalijte na menší plech, předem vymazaný a vysypaný. Pečte v troubě předehřáté na
180 °C zhruba 15 minut, dokud korpus lehce nezezlátne a při dotyku se nevrací zpět.
3. Z
vanilkových pudinků, mléka a cukru uvařte hustý pudink. Do horkého pudinku vmíchejte máslo a míchejte tak dlouho, až se rozpustí a krém bude hladký.
4. Na
vychladlý korpus nalijte horkou pudinkovou vrstvu a rozetřete ji stěrkou po celé ploše. Pudink může v tu chvíli vypadat trochu řidší, ale v lednici zpevní.
5. Na pudink hned naskládejte
BeBe sušenky, jednu vedle druhé a co nejvíc natěsno. Je lepší pokládat je na krém ještě za tepla, sušenky se lehce přichytí a pod polevou potom necestují.
6. Ve vodní lázni nechte rozpustit
moučkový cukr, máslo, kakao, rum a horkou vodu. Míchejte, dokud nevznikne hladká lesklá poleva bez hrudek.
7. Polevou přelijte sušenkovou vrstvu a rozetřete ji až ke krajům. Koláč nechte vychladnout a potom ho dejte nejméně na
3 hodiny do lednice. Když vydrží přes noc, bývá ještě lepší.
TIP: Pokud chcete měkčí vrchní vrstvu, můžete sušenky před politím polevou jen lehce potřít mlékem nebo kávou. Nepřehánět to. Rozmáčené sušenky už se zachraňují dost špatně. Foto: Cooky.cz, Bebe koláč bez velkého pečení: Sušenkový dezert s krémem, který zmizí dřív, než stihne ztuhnout Jde to i jinak? Ano, a celkem snadno
BeBe koláč má spoustu příbuzných verzí. Někde se dělá úplně bez pečení, jen ze sušenek,
a smetany. Jinde se skládá do vyššího plechu třeba i ve čtyřech patrech. Tahle varianta s korpusem a pudinkem je praktická hlavně proto, že dobře drží pohromadě a není tak těžká jako některé smetanové řezy. mascarpone
Když chcete malou změnu, část
vanilkového pudinku se dá nahradit karamelovým nebo čokoládovým. Moučník bude chuťově výraznější a recept bude pořád fungovat. U polevy můžete ubrat rum, hlavně pokud pečete pro děti, a chybějící tekutinu doplnit horkou vodou. Bez rumu to půjde také, i když kakaové polevě chuťově docela pomáhá. Často kladené otázky o BeBe koláči
Kolik sušenek budu potřebovat?
Záleží na velikosti plechu i samotných sušenek. Na menší plech obvykle stačí
1 až 2 balení, skládejte je v jedné vrstvě těsně vedle sebe.
Můžu použít jiný typ BeBe sušenek?
Ano. Vhodné jsou světlé, kakaové i cereální. Kakaové koláč chuťově zvýrazní, cereální mu dají o něco pevnější skus.
Proč se má koláč nechat odležet?
Během chlazení sušenky změknou a vrstvy se lépe propojí. U BeBe dezertů dělá odležení opravdu velkou část výsledku; bez něj se moučník hůř krájí a sušenky zůstávají tvrdší.
Co když se mi poleva zdá hustá?
Přidejte trochu
horké vody, ale jen po malých dávkách. Když jí bude moc, poleva zřídne a začne ze sušenek stékat.
Jak dlouho koláč vydrží?
V lednici bez potíží vydrží
2 až 3 dny. Druhý den bývá často lepší než krátce po ztuhnutí.
Ananasové řezy s kokosovým krémem a piškotovým těstem: Tropický výlet na talíři, na který nepotřebujete dovolenou
Nepečený piškoťák s malinami a ostružinami: Lehký ovocný dort, který zvládnete bez trouby
Zdroj: Autorský text redakce
Cooky.cz