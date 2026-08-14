Cibule vám prozradí sama, kdy ji vytrhnout. Stačí sledovat jednu věc na nati, kterou většina zahrádkářů přehlíží

Vrcholné léto se nese ve znamení sběru kuchyňské cibule. Odhadnout, kdy je ten pravý čas začít sklízet cibuli, může být pro mnohé zahrádkáře trochu dilema. Záleží totiž hned na několika faktorech,
od termínu výsevu či výsadby až po finální vzhled zeleniny. Zjistěte, podle čeho se při sklizni cibule řídit, abyste nejvhodnější dobu neprošvihli, a jak postupovat, aby vám vydržela uskladněná co nejdéle. Kdy sklízet cibuli?
Neexistuje žádná konkrétně stanovená doba, kdy začít zralou cibuli sklízet. Prvním faktorem je termín výsevu nebo výsadby. Pokud jste pěstovali
ozimou cibuli, vysévanou v podzimních měsících, pravděpodobně ji budete sklízet již v červnu nebo začátkem července. Vegetační doba cibule je kolem tří (v případě výsadby sazečky) až čtyř měsíců (z výsevu). Podle toho, kdy jste na jaře zasadili nebo vyseli, budete tedy i sklízet, což může občas být až v druhé polovině srpna. Nejvhodnější čas vám však poradí cibulová nať. Ke sklizni vás pobídne nať
Pěstujete-li cibuli poprvé nebo si jen prostě nejste jisti, kdy ji začít sklízet, sledujte její vzhled. Rozhodující však není její velikost, ale stav cibulové natě.
Jakmile začne polehávat, znamená to, že se blíží čas cibulobraní. V tuto chvíli již cibuli nezalévejte ani nehnojte. Pokud to počasí dovolí, počkejte si na suchý slunečný den. Při sklizni v deštivém počasí hrozí, že cibuli začne zahnívat krček. Zdroj fotografie: Pixabay Předčasná sklizeň užitek nepřinese
Při pěstování cibule dejte pozor, abyste ji v samém finále nesklidili příliš brzy. Připravíte se tak zbytečně o úrodu, neboť cibule nejintenzivněji roste pár týdnů před sklizní.
Předčasně sklizená navíc nebude tak dobře skladovatelná. Budete-li naopak otálet a cibuli začnete sklízet příliš pozdě, hrozí, že se vyskytnou nejrůznější choroby a vaše úsilí přijde vniveč. Jak správně sklízet cibuli, aby dlouho vydržela
Usoudili jste-li, že cibule je připravená ke sklizni, a panuje-li vhodné počasí, směle do toho. Opatrně ji vytáhněte ze země, radikálně ji nečistěte, jen rukou odstraňte největší nečistoty.
V případě teplého a suchého počasí nechte cibuli na záhoně nebo ji umístěte na vhodné místo, kde bude moci schnout do doby, než ji uskladníte. Neodstraňujte slupky ani nať, cibule si z ní vezme obsažené živiny. Po měsíci můžete cibuli s klidným svědomím uskladnit.
https://www.youtube.com/watch?v=XbuJCGUNjZ0
Kdy a jak správně sklidit cibuli, aby vydržela co nejdéle
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři