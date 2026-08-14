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Papriky v srpnu potřebují změnu péče: Těchto 6 věcí jim pomůže nasadit další plody

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Papriky v srpnu už změnu péče než na začátku léta. Pokud chcete, aby dál nasazovaly plody a sklizeň pokračovala i v dalších týdnech, zaměřte se …
Papriky v srpnu potřebují změnu péče: Těchto 6 věcí jim pomůže nasadit další plody

Papriky v srpnu potřebují změnu péče: Těchto 6 věcí jim pomůže nasadit další plody

Zdroj: Planeta zahrady
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

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