Papriky v srpnu potřebují změnu péče: Těchto 6 věcí jim pomůže nasadit další plody

Papriky v srpnu už změnu péče než na začátku léta. Pokud chcete, aby dál nasazovaly plody a sklizeň pokračovala i v dalších týdnech, zaměřte se na šest věcí, které právě teď rozhodují o jejich kondici.
Co papriky v srpnu potřebují
Srpen je pro
papriky důležitým obdobím. Na rostlinách už dozrávají první plody, zároveň se ale stále mohou objevovat nové květy a mladé papriky. Právě teď proto záleží na tom, zda rostlinám dopřejete dostatek vody, vhodnou výživu a prostor pro další dozrávání.
Péče v této fázi už není stejná jako na začátku sezony. Cílem není podporovat bujný růst listů, ale udržet rostlinu zdravou, pomoci jí s dozráváním plodů a průběžně sklízet. V srpnu se péče o papriky trochu mění.
Rostliny už potřebují především podporu při dozrávání plodů a dostatek podmínek pro další kvetení a tvorbu paprik. Čtěte také: Proč okurky v srpnu usychají? Jak je zachránit a prodloužit sklizeň až do podzimu Jak se starat o papriky v srpnu: Pravidelná, ale mírná zálivka, která drží stabilní mikroklima u kořenů. Dostatek draslíku a dalších živin pro tvorbu a dozrávání plodů. Rozumné a cílené přihnojení, které podpoří metabolismus bez zbytečné zátěže. Ochrana před extrémním úpalem, který dokáže jemnou slupku doslova popálit. Pevná opora pro stonky, jež doslova padají pod vahou šťavnatých plodů. Průběžná sklizeň, která uvolní energii pro zakládání nových květů. Papriky v srpnu potřebují změnu péče – Jak zalévat papriky v srpnu – Umění rovnováhy. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak zalévat papriky v srpnu: Umění rovnováhy
V horkém srpnu je důležitější pravidelnost než jednorázové přelití. Pokud
rostlina delší dobu trpí suchem a následně dostane velkou dávku vody, může prudká změna vlhkosti přispět k problémům s kořeny i praskání plodů.
Papriky zalévejte ke kořenům, ideálně ráno, případně večer, když už nejsou vystavené přímému slunci. Substrát by měl být rovnoměrně vlhký, nikoli trvale přemokřený. Pomoci může také vrstva organického mulče, například dobře prosušené posekané trávy nebo jemné štěpky. Mulč omezuje odpařování vody a pomáhá udržet rovnoměrnější teplotu půdy.
Papriky v srpnu potřebují změnu péče – Čím hnojit papriky v srpnu – Změňte kurz výživy. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Proč jsou rajčata stále zelená? 5 důvodů, proč nečervenají a jak urychlit jejich dozrávání Čím hnojit papriky v srpnu: Změňte kurz výživy
Nyní už není potřeba podporovat především bujný růst listů. Nadbytek dusíku může vést k tvorbě velkého množství zelené hmoty na úkor kvetení a tvorby plodů, zatímco květy opadají a stávající plody zůstanou malé a bez chuti.
Pokud papriky během sezony přihnojujete, volte v této fázi hnojivo určené pro plodovou zeleninu. Důležitý je vyvážený přísun živin, přičemž není vhodné zbytečně podporovat nadměrný růst listů vysokými dávkami dusíku.
Nedostatek vápníku může souviset s poškozením špiček plodů, jeho dostupnost pro rostlinu však ovlivňuje především hospodaření s vodou a stav kořenů. Správně zvolená výživa může podpořit tvorbu a dozrávání plodů, ale konkrétní reakce rostlin závisí na odrůdě, půdě i počasí.
Papriky v srpnu potřebují změnu péče – Má smysl papriky v srpnu zaštipovat. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Jak často zalévat rajčata v horku, aby nepraskala a dobře plodila? Záleží i na denní době Má smysl papriky v srpnu zaštipovat?
U některých pozdních nebo bujně rostoucích odrůd může mít mírné zakrácení vrcholků smysl, zejména pokud už rostlina nestihne založené květy proměnit v plnohodnotné plody. Není to ale pravidlo pro všechny papriky.
V druhé polovině srpna už u pozdně nasazených květů záleží na odrůdě, počasí a délce zbývající vegetace. U některých rostlin proto může dávat smysl odstranit část nových vrcholků a drobných poupat, která už pravděpodobně nestihnou vytvořit plnohodnotné plody.
Naopak u drobných chilli papriček nebo cherry odrůd můžete nechat rostlině volnější průběh, protože malé plody zrají nepoměrně rychleji a dokážou překvapit i během teplého září.
Co dělat, když papriky mají hodně listů, ale málo plodů
Bujně rostoucí
keř s množstvím listů, ale jen několika plody, může mít několik příčin. Nejčastějším viníkem je právě přebytkový dusík v kombinaci s nedostatkem světla.
Prvním krokem je přestat používat dusíkatá hnojiva a začít aplikovat hnojiva s obsahem draslíku a fosforu. Druhým krokem je lehká redukce listové plochy: opatrně prosvětlete vnitřek
keříku a odstraňte spodní listy, které stíní plodům nebo se dotýkají země. Lehké prosvětlení může zlepšit proudění vzduchu a omezit zastínění plodů. Listy ale odstraňujte střídmě – zdravá listová plocha je pro rostlinu stále důležitá. Proč papriky žloutnou nebo opadávají květy
Srpnové opadávání květů a žloutnutí listů je voláním rostliny o pomoc, které nejčastěji způsobuje:
Teplotní stres: Při velmi vysokých teplotách mohou mít papriky problém s opylením a květy mohou opadávat. Pomůže lehké přistínění textilií během největšího žáru. Nepravidelná zálivka: Střídání sucha a přelití vede ke žloutnutí spodních listů a shazování poupat. Absence opylovačů nebo proudění vzduchu: Zejména ve sklenících dochází ke stagnaci vzduchu. Ve skleníku může pomoci také jemné zatřesení rostlinou nebo květem v době kvetení, které podpoří uvolnění pylu. Čtěte také: Jak vytvořit podzimní truhlíky, které budou krásné od září až do prvních mrazů Kdy sklízet papriky: Zralost má mnoho tváří
Není nutné čekat, až se každý plíšek promění v ohnivě červenou. Papriky jsou unikátní v tom, že nabízejí vynikající gastronomický zážitek v různých stupních zralosti.
Sklizeň v tzv. technické zralosti (kdy je paprika plně vyrostlá, pevná a obvykle zelená či žlutozelená) sníží zatížení rostliny a umožní jí pokračovat v další produkci. Jakmile sklidíte plody v této fázi, rostlina může pokračovat v tvorbě nových květů a plodů. Pokud chcete plně vybarvené a chuťově vyzrálejší plody, ponechte je na rostlině až do botanické zralosti.
Co dělat s paprikami, které už začínají červenat
Jakmile
papriky začnou měnit barvu, pravidelně kontrolujte jejich stav a sklízejte podle požadované zralosti. U některých odrůd lze plody sklízet už v technické zralosti, jiné získají plnou chuť a aroma až po vybarvení. Pravidelná sklizeň navíc uvolňuje prostor pro další plody. Papriky na balkoně, ve skleníku a na záhonu: Péče se v srpnu liší
Srpnový přístup přizpůsobte tomu, kde jsou papriky zasazené:
Papriky v květináčích na terase a balkoně
Pěstování paprik v nádobách či květináčích vypadá skvěle, ale substrát zde obvykle vysychá a prohřívá se rychleji než půda na záhonu.
Papriky ve skleníku
Skleník nabízí stabilní klima pro prodloužení sezóny až do podzimu, ale v srpnu v něm bývá extrémní horko. Zásadní je maximální větrání, případně zastínění střechy během největšího žáru.
Papriky v záhonech
Vyvýšené záhony na zahradě poskytují ideální hloubku pro kořeny i dobrou drenáž. Zde se zaměřte především na dostatečné mulčování a instalaci pevných opor, protože venkovní vítr v kombinaci s těžkými plody dokáže neošetřené stonky snadno zlomit. Tip redakce PlanetaZahrady
Pokud chcete sklizeň prodloužit co nejdéle, sklízejte papriky pravidelně a při oddělování plodů používejte ostré zahradnické nůžky. Zbytečně netrhejte celé větve ani plody silou – u citlivých stonků mohou vzniknout rány, které se hůře hojí. A jakmile se ochladí, sledujte předpověď: paprika je teplomilná a první výraznější mrazík může ukončit její sezonu.
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Autor:
Kristýna Franclová
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