6 500mAh baterie a 100 W nabíjení: měření u Redmi Note 15 Pro+ dokázalo, že výsledek zaslouží pochvalu

Xiaomi u svého Redmi Note 15 Pro+ 5G slibuje nabití z nuly do plného za 40 minut. To je ovšem laboratorní údaj měřený v boost režimu, s vypnutým displejem, při teplotě 25 °C a s přibalenou 100W nabíječkou. Realita bývá jiná, a právě proto jsou zajímavá nezávislá měření. Server Gadgets 360 naměřil 49 minut do plného nabití a 74 % za prvních 30 minut. PhoneArena skončila na 56 minutách do plného nabití a 70 % za půl hodiny. Obě čísla jsou pomalejší než marketingový slib, ale pořád pozoruhodná: baterie s kapacitou 6 500 mAh se při 100W nabíjení vejde pod jednu hodinu, a to je výsledek, který si pochvalu skutečně zaslouží.
Proč je kombinace 6 500 mAh a 100 W tak zajímavá
Velká baterie obvykle znamená dlouhé nabíjení. Fyzika je neúprosná: čím víc energie baterie uchovává, tím víc jí musíte při nabíjení dodat. Jenže 100W nabíjení tento handicap z velké části kompenzuje. Za 30 minut na kabelu získáte zhruba tři čtvrtiny kapacity, tedy kolem 4 500–4 800 mAh. To je víc, než kolik má celá baterie řady levnějších telefonů.
V praxi to znamená dvojí výhodu. Telefon podle
Xiaomi vydrží až dva dny na jedno nabití a PhoneArena tuto výdrž v reálném používání potvrzuje. A když vám přece jen dojde šťáva, stačí krátké „nouzové“ dobití během ranní hygieny a máte dost energie na celý den. Křivka nabíjení je přitom typicky nelineární: prvních 70–74 % naskočí rychle, posledních 26–30 % se tempo zpomaluje, aby se chránila životnost článku. Křemíkovo-uhlíková baterie: co se skrývá uvnitř
Redmi Note 15 Pro+ nepoužívá klasický lithium-iontový článek s čistě grafitovou anodou. Xiaomi vsadilo na křemíkovo-uhlíkovou technologii s 10% podílem křemíku v záporné elektrodě. Proč? Křemík dokáže pojmout zhruba desetkrát více elektrického náboje na gram než grafit, jak shrnuje
Pacific Northwest National Laboratory. Problémem křemíku je jeho objemová roztažnost při nabíjení, proto se kombinuje s uhlíkovou strukturou, která expanzi pomáhá tlumit.
Výsledkem je vyšší energetická hustota při zachování kompaktních rozměrů baterie. Xiaomi navíc uvádí, že baterie si po 1 600 úplných nabíjecích cyklech udrží přes 80 % kapacity, což výrobce přepočítává na více než šest let běžného používání. Novější publikovaný výzkum v
Nature Communications potvrzuje, že právě křemíkové anody míří současně na vyšší kapacitu i rychlé nabíjení, a Redmi Note 15 Pro+ je jedním z telefonů, kde se tato technologie výrazněji projevuje v praxi. Jak si stojí proti konkurenci
Stovka wattů v cenové třídě kolem sedmi tisíc korun není úplný unikát, ale pořád jde o nadstandard. Podívejme se na srovnání:
ModelBaterieNabíjeníČas do 100 %Cena v ČR (od) Redmi Note 15 Pro+ 5G 6 500 mAh 100 W 49–56 min (nezávislé testy) cca 6 900 Kč POCO X7 Pro 6 000 mAh 90 W 42 min (údaj výrobce) srovnávací třída OnePlus Nord 5 5 200 mAh 80 W neověřeno nezávisle cca 7 750 Kč Motorola Edge 60 Pro 6 000 mAh 90 W 49 minut (PhoneArena) vyšší cenová hladina
Redmi drží velmi dobré tempo hlavně vzhledem ke své vyšší kapacitě. POCO X7 Pro je na papíře rychlejší, ale má o 500 mAh menší baterii a údaj výrobce o 42 minutách zatím nemá nezávislou protiváhu. Motorola Edge 60 Pro dosahuje podobných časů, ale stojí výrazně víc.
Bonus navíc: Redmi Note 15 Pro+ podporuje reverzní kabelové nabíjení až 22,5 W a standardně PD 2.0, PD 3.0 i PPS. Teoreticky jím tedy dobijete i iPhone 16, který podle Applu zvládá rychlé nabíjení s 20W adaptérem nebo vyšším. Plných 22,5 W ale Xiaomi negarantuje, záleží na kompatibilitě zařízení a stavu baterie.
Česká dostupnost a jedno důležité varování
Na českém trhu se Redmi Note 15 Pro+ 5G prodává u řady prodejců. Agregátor
Zboží.cz ukazuje nejnižší nabídky od 6 884 Kč, autorizovaní prodejci jako Alza nebo Datart se pohybují kolem 7 790 Kč. Vodafone nabízí telefon bez tarifu za 8 601 Kč, T-Mobile má akční cenu 5 599 Kč, jde ale o operátorskou promo nabídku.
A teď to varování:
100W nabíječka v českém balení zpravidla není. Alza u svého listingu uvádí „bez nabíjecího adaptéru, je nutné dokoupit zvlášť“. Totéž platí pro německou verzi. Oficiální materiály Xiaomi si v tomto bodě částečně odporují: globální produktová stránka na jednom místě zmiňuje nabíječku v balení, jinde naopak uvádí opak. Bezpečné je počítat s tím, že si 100W adaptér dokoupíte. Bez něj telefon sice nabijete, ale nedosáhnete plného výkonu. Verdikt redakce: pochvala oprávněná, ale s hvězdičkou
Stovka wattů u telefonu za sedm tisíc korun není samoúčelná položka v tabulce specifikací. Nezávislá měření ukazují, že i s 6 500mAh baterií se telefon vejde pod hodinu nabíjení a za půl hodiny vrátí přes 70 % kapacity. To je podle nás hlavní důvod pochvaly: velká kapacita tu nezabíjí rychlost. Kdo hledá telefon s dvoudenní výdrží a možností bleskového dobití, má v Redmi Note 15 Pro+ jednu z nejzajímavějších voleb ve střední třídě. Jen si zapamatujte, že k němu možná budete muset přikoupit nabíječku.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman