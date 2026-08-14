Číslo 38. Tenisová královna Siniaková dál dominuje, notuje si i s Číňankou

Když WTA v červnu 2026 po triumfu na Roland Garros zapsala Siniakové 37. deblový titul a označila ji za „aktivní sólovou lídryni“ celého okruhu, číslo 38 se stalo otázkou času, nikoli pravděpodobnosti. Česká specialistka na čtyřhru přitom v posledních dvou sezonách prošla rozpadem legendárního páru s Barborou Krejčíkovou, zraněním partnerky, nucenými změnami sestav, a přesto zůstala v bezprostředním souboji o post světové jedničky. Právě to z ní dělá výjimečnou postavu současného tenisu. Ne jeden turnaj, ne jedno číslo, ale systémová dominance, která přežívá okolnosti.
Od Krejčíkové k novým párům
Koncem listopadu 2023 přišla zpráva, kterou český tenisový svět čekal i se obával: Krejčíková a Siniaková oznámily rozchod pro sezonu 2024. Bilance jejich spolupráce? Dvacet společných titulů, grandslamové triumfy na Roland Garros i Wimbledonu 2018, olympijské zlato z Tokia a roky strávené na vrcholu žebříčku.
Pro většinu hráček by takový rozpad znamenal propad. Siniaková místo toho začala budovat nové vazby. Klíčovým momentem se stal začátek roku 2025, kdy se zranila Australanka Storm Hunterová a americká deblová specialistka Taylor Townsendová hledala náhradní partnerku. Siniaková naskočila a pár okamžitě fungoval. V únoru 2025 spolu vyhrály Dubaj, což byl pro Siniakovou 30. kariérní deblový titul. Následovaly další výsledky a v létě 2025 šlo o nejtěsnější souboj o deblovou jedničku na okruhu.
Siniaková a Čang Šuaj: funkční turnajová aliance
Paralelně s osou Siniaková–Townsendová existuje ještě druhá linka, méně viditelná, ale stabilně výkonná. Čínská veteránka Čang Šuaj se se Siniakovou potkala na kurtu v Kuang-čou v říjnu 2024, a hned přišel titul. V lednu 2026 přidaly druhý v Adelaide.
Dvě trofeje za necelý rok a půl nejsou čísla, která by se mohla měřit s érou Krejčíková–Siniaková. Ale říkají něco podstatného: Siniaková dokáže přenést svou deblovou inteligenci do jakéhokoli páru. S Krejčíkovou vyhrávala grandslamy, s Townsendovou bojuje o jedničku, s Čang bere turnaje WTA 250 a 500. Partnerka se mění, výsledek zůstává.
Kde se vzalo číslo 38
Cesta k 38. titulu je přesně zmapovatelná. Po Dubaji 2025 stála Siniaková na třiceti. Během následujících měsíců přidávala další trofeje s Townsendovou i jinými partnerkami. Ještě 7. června 2026, po společném triumfu na Roland Garros, ji WTA vedla na 37 titulech a psala, že si pro číslo 38 půjde na Wimbledon.
V kontextu aktivních hráček je to mimořádná hodnota. Siniaková překonala Sie Šu-wej i Saru Erraniovou a stala se jedinou aktivní hráčkou s takovým počtem deblových titulů. V českém historickém srovnání ji ale čekají ještě dvě obrovské mety:
- Jana Novotná – 76 deblových titulů
- Helena Suková – 69 deblových titulů
- Martina Navrátilová – 177 deblových titulů (historický rekord WTA)
Siniaková tedy není rekordmanka. Je ale s přehledem nejlepší českou deblistkou posledních dvou dekád a jedinou, která se v aktivním poli může posouvat směrem k padesátce.
Souboj o jedničku a severoamerické léto
Léto 2025 přineslo dramatický obrat v žebříčku. Na konci července převzala post deblové světové jedničky Townsendová, tedy Siniakové vlastní partnerka. Před US Open je dělilo pouhých 140 bodů. Paradoxní situace: dvě hráčky, které spolu vyhrávají turnaje, se zároveň přetahují o čelo žebříčku.
Canadian Open 2025 v Montrealu přitom Siniakové trofej nepřinesl. Ženský debl tam ovládly Coco Gauffová s McCartney Kesslerovou, singl si vzala domácí Victoria Mboková. Ale kalendář nabízel okamžitou nápravu: Cincinnati s deblovým finále 17. srpna a vzápětí US Open. Severoamerická hardová sezona zůstávala otevřená.
Proč „královna“ není nadsázka
Označení „tenisová královna“ v deblu si Siniaková nezasloužila jedním turnajem ani jedním číslem. Zasloužila si ho tím, co v profesionálním tenisu téměř neexistuje: schopností zůstat na absolutní špičce navzdory kompletní výměně partnerky. Krejčíková, Hunterová, Townsendová, Čang Šuaj; jména se střídají, výsledky ne. Chcete-li její cestu sledovat živě, turnaje WTA vysílá CANAL+ a grandslamy Eurosport.
Třicet osm titulů není konečná stanice. Je to průběžný stav hráčky, která ještě nemá důvod zpomalovat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný