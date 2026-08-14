Vždy hraje hrozné postavy, říkají diváci o Zoubkové. Teď se vrací do Ulice a slibuje, že to bude ještě horší

Když Nova uvedla do Ulice přísnou profesorku němčiny Marii Křížovou, oficiální anotace slibovala, že „zamíchá dějem a hodně lidí naštve“. Splnilo se obojí. VIP život zaznamenal, že Křížová se během několika týdnů stala postavou, kterou diváci milují nenávidět:
ironická, výkonově orientovaná, ochotná jít do střetu se studenty i kolegy. Teď se po letní pauze vrací do školních chodeb uličního gymnázia a její představitelka Monika Zoubková v rozhovoru naznačila, že Křížová „musí zlobit“. Jenže tentokrát to nebude naivní přísnost. Bude to něco promyšlenějšího. Němčinářka, která přes léto „pracovala na sobě“
Podle
oficiálního bonusu TV Nova se Křížová vrací po prázdninách se zkušeností, která ji poznamenala: kolegyně Soňa ji zradila, a tak profesorka přes léto absolvovala kurzy komunikace. Pracovala na sobě. Zní to jako příběh o nápravě, jenže nic z toho, co Nova kolem návratu komunikuje, neprodává Křížovou jako polepšenou postavu. Spíš jako opatrnější verzi téhož konfliktu. Zoubková sama v rozhovoru otevřeně řekla, že bude kolegy zase „prudit“, a že na škole chce tentokrát zůstat. To je klíčový posun. Křížová z první sezony šla do střetů bez taktiky. Křížová z druhé sezony ví, že musí být chytřejší. Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova Herečka, kterou diváci ztotožňují s rolí
Zoubková má na Nově pozoruhodnou bilanci záporných postav. V Ordinaci v růžové zahradě ztvárnila MUDr. Terezu Valšíkovou-Benešovou, protekční dcerku,
rozmazlenou, holdující alkoholu, nezodpovědnou. Ve Specialistech si zahrála afektovaně jednající státní zástupkyni. A pak přišla Křížová. Tři výrazné televizní role, tři charaktery, které diváky spolehlivě vytáčejí. Není divu, že se kolem Zoubkové ustálil obraz herečky, která „vždy hraje hrozné postavy“.
Ona sama se proti tomu ohrazovala už v roce 2017, když se Tereza vracela do Ordinace:
„Ve skutečnosti opravdu nejsem taková,“ řekla tehdy pro TV Nova a přiznala, že kvůli seriálové roli zažila i fyzické útoky od diváků, kteří nedokázali oddělit herečku od postavy. Podle nás je právě tohle důvod, proč ji tvůrci do konfliktních rolí obsazují znovu a znovu. Funguje v nich. Nova sama u Terezy psala, že takový charakter diváky „vytáčí a zároveň baví“. Křížová byla do Ulice zavedena se stejným zadáním a její návrat potvrzuje, že se osvědčila. Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova Co čekat od školní linky ve 22. sezoně
Dynamika se mění, podstata ne. Křížová se v první sezoně střetla především s Anežkou Klímovou, studentkou, která se po dvouletém pobytu na mezinárodním lyceu v Drážďanech vrátila do školy a
proti přísné němčinářce se veřejně postavila. Zda se Anežka objeví i v nové sezoně, oficiální zdroje zatím nepotvrdily.
Co ale potvrdily:
Křížová se vrací na gymnázium po prázdninách, tedy do prostředí, kde už má vybudované nepřátele. Sonina zrada ji nezlomila, ale naučila opatrnosti; chce si místo udržet. Kurzy komunikace jí daly nové nástroje, ne novou povahu.
Dvacátá druhá sezona Ulice startuje online s předstihem: Oneplay uvádí novou sérii už od 14. srpna. Lineární vysílání na TV Nova začíná 17. srpna, v zavedeném podvečerním slotu od pondělí do pátku v 18:30.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová