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Vždy hraje hrozné postavy, říkají diváci o Zoubkové. Teď se vrací do Ulice a slibuje, že to bude ještě horší

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Monika Zoubková se v 22. sezoně Ulice vrací jako němčinářka Křížová. Po zradě od kolegyně Soni prý pracovala na sobě, ale polepšit se nechystá.
Vždy hraje hrozné postavy, říkají diváci o Zoubkové. Teď se vrací do Ulice a slibuje, že to bude ještě horší

Vždy hraje hrozné postavy, říkají diváci o Zoubkové. Teď se vrací do Ulice a slibuje, že to bude ještě horší

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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