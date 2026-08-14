Filmový svět zasáhla bolestná rána. Zemřela herecká legenda, která ztvárnila desítky slavných rolí

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Filmový svět zasáhla bolestná rána. Zemřela herecká legenda, která ztvárnila desítky slavných rolíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Herec známý ze série Phantasm se během kariéry objevil ve více než 50 filmech a seriálech. Zemřel ve věku 80 let.
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Zdroj: Fotografie: Jirka23 / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0
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Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
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