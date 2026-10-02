Plzeňský kraj má nejvyšší podíl cizinců mezi pracovníky

Plzeňský kraj se potýká s jedinečnou situací na trhu práce. Zahraniční pracovníci tvoří více než čtvrtinu veškeré pracovní síly v regionu, konkrétně jde o přibližně 85 tisíc lidí, a žádný jiný český kraj nemá tak vysoký podíl cizinců na celkové zaměstnanosti. Téma jejich využití, ale i rizik spojených s nelegální prací, se stalo hlavním předmětem odborné konference Lidé pro region, která se konala 30. září v Plzni.
Akci uspořádaly Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje a Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje pod záštitou ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky. Sešlo se více než sto zástupců zaměstnavatelů a institucí. Na programu byli odborníci z úřadu práce, cizinecké policie, ministerstva vnitra, finanční správy i oblastního inspektorátu práce.
Kraj si přitom neklade za cíl jen udržet stávající stav. „Chceme pomáhat tam, kde je potřeba, řešit problémy, které velký počet cizinců přináší, hlavně v sociální a bezpečnostní oblasti, a zároveň vytvářet podmínky pro příchod vysoce kvalifikovaných odborníků, které kraj pro svůj další rozvoj potřebuje," řekl první náměstek hejtmana Petr Vanka. Podobně to vidí i ředitel Regionální rozvojové agentury Filip Uhlík, podle něhož je klíčová spolupráce institucí a kvalitní servis pro zahraniční pracovníky i jejich rodiny.
Praktická část konference se zaměřila na odpovědnost zaměstnavatelů. Kontrolní orgány upozornily, že nestačí ověřit pouze platnost povolení k pobytu nebo k zaměstnání. Firmy musí zkontrolovat také totožnost pracovníka, místo a druh práce i skutečné pracovní podmínky. Zvláštní pozornost přednášející věnovali takzvaným pseudoagenturám a zastřenému zprostředkování práce. Na konkrétních případech z kontrolní praxe ukázali, jak k nelegálnímu zaměstnávání vede řetězec pochybení od náboru přes smluvní nastavení až po samotný výkon práce. Finanční správa doplnila téma o daňové dopady agenturního zaměstnávání a způsoby spolupráce kontrolních orgánů.
Kraj zároveň představil vlastní nástroje na podporu zahraničních odborníků. Rozvíjí Welcome centrum a chystá Welcome point, který k dosavadnímu online servisu přidá osobní poradenství při řešení praktických otázek spojených s životem a prací v regionu.
Ředitelka Centra lidských zdrojů Kateřina Tobiášová Mattasová, která konferenci moderovala, avizuje pokračování: „Chceme pokračovat menšími tematicky zaměřenými setkáními zaměstnavatelů a dál propojovat firmy, veřejné instituce a organizace, které se této oblasti věnují. Jasná linka našich aktivit je internacionalizace, interakce, integrace." Z konference byl pořízen videozáznam a zpracovány odpovědi na dotazy účastníků, které budou k dispozici partnerům Paktu zaměstnanosti.
Zdroj: Plzeňský kraj