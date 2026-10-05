Pažitka v říjnu: Podstata tkví ve správné zálivce a sklizni

Pažitka může na zahradě zůstat několik let a každý rok znovu obrazit. Ani v říjnu proto nemusí její sezona končit. Správnou podzimní péčí můžete podpořit její kondici a za příznivého počasí sklízet čerstvé zelené výhonky ještě dlouho po začátku podzimu.
Říjnová péče
V říjnu už pažitka obvykle neroste tak rychle jako během léta. Pokud jsou její listy stále zelené a zdravé, můžete je průběžně odstřihávat podle potřeby. Není však vhodné rostlinu opakovaně seřezávat až těsně u půdy jen proto, aby záhon vypadal upraveně. Před příchodem zimy mohou nadzemní části přirozeně žloutnout a zasychat. Jde o běžnou reakci rostliny na ochlazení. Suché listy lze odstranit, ale není nutné pažitku před zimou výrazně zkracovat.
Pozor na přemokření
Pažitka má ráda půdu, která je dostatečně vlhká, ale zároveň dobře odvodněná. Na podzim proto není potřeba zalévat ji tak často jako v létě. Pokud pravidelně prší, další vodu většinou nepotřebuje. Problémem může být především dlouhodobě mokrá půda, ve které mohou podzemní části rostliny trpět. Pokud pažitka roste v nádobě, zkontrolujte, zda má květináč odtokové otvory a voda v něm nezůstává stát.
Tip: Pěstování pažitky v květináči. Stačí dodržet pár zásad.
Kdy a jak správně sklízet
Chcete-li mít pažitku co nejdéle svěží, při sklizni odstřihávejte pouze tolik listů, kolik skutečně využijete. Řežte je čistými nůžkami několik centimetrů nad zemí. Výhodou je, že rostlina může za vhodného počasí dále vytvářet nové výhonky. V říjnu už také není nutné pažitku výrazně přihnojovat. Rostlina se postupně připravuje na období klidu a nadbytek živin jí nyní nepřinese zásadní užitek.
Foto: Pixabay
Co udělat před prvními mrazy
Jakmile se začne výrazně ochlazovat, můžete okolí pažitky řešit mulčem. Vhodný je například kompost, který ochrání půdu před prudkým vysycháním a zároveň ji postupně obohatí o organickou hmotu. Silná vrstva ale není žádoucí, protože by mohla zadržovat příliš mnoho vlhkosti. Pažitka je poměrně odolná a běžnou zimu obvykle zvládne bez složité ochrany. Nejvíce jí prospěje nepřemokřená půda, rozumná sklizeň a klid před příchodem zimy.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
The post Pažitka v říjnu: Podstata tkví ve správné zálivce a sklizni first appeared on Naše zahrada.