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Pažitka v říjnu: Podstata tkví ve správné zálivce a sklizni

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Dennívýzva
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Pažitka může na zahradě zůstat několik let a každý rok znovu obrazit. Ani v říjnu proto nemusí její sezona končit. Správnou podzimní péčí můžete podpořit její kondici a za příznivého počasí sklízet čerstvé zelené výhonky ještě dlouho po začátku podzimu.
pažitka

pažitka

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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