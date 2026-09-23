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Knokautoval olympijského vítěze za 12 sekund. Pak přiznal dluh téměř 13 milionů korun

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Dvanáctisekundový knokaut Gablea Stevesona mu přinesl první výhru v UFC i mimořádné bonusy. Sean Sharaf ale přiznal, že stále řeší dluh kolem 600 tisíc dolarů (asi 12,8 milionu korun) a každodenní telefonáty bank.
Knokautoval olympijského vítěze za 12 sekund. Pak přiznal dluh téměř 13 milionů korun

Knokautoval olympijského vítěze za 12 sekund. Pak přiznal dluh téměř 13 milionů korun

Zdroj: UFC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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