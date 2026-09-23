Quissua po dvou výhrách v OKTAGONu narazil. Do UFC jde jeho přemožitelPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Quissua po dvou výhrách v OKTAGONu narazil. Do UFC jde jeho přemožitel
Ciryl Gane znovu otevřel spor kolem ukončení zápasu s Tomem Aspinallem. Britovi vyčetl reakci na zranění...
Sebastián Fapšo měl po srpnové obhajobě před sebou už jen říjnový duel v Žilině. RFA ho však pár dní před...
Karlos Vémola před návratem na OKTAGON 94 přiznal, že neví, v jakém stavu je jeho čelist. Kontrolu u lékaře...
Paulo Costa tvrdí, že chce pouze dokončit poslední zápas smlouvy za podmínek, na kterých se s UFC dohodl....
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →