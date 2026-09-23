Love Island opouští dvě dívky. Adriana odmítla všechny muže a Zorka otevřela tajemnou Secret Garden

Love Island 2026 - 14. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 - 14. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 - 14. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 - 14. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 - 14. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 - 14. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 - 14. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 - 14. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 - 14. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 - 14. díl, FOTO: distr. TV Nova
Vztahy ve vile reality show Love Island dostávají první vážné trhliny a čtrnáctá epizoda zavedené pořádky obrátila naruby. Moderátorka Zorka Hejdová musela u večerního ohniště řešit bezprecedentní situaci, protože soutěžící Adriana odmítla úplně všechny přítomné muže. Večerní zúčtování následně završilo dobrovolné odstoupení jedné z účastnic a odhalení nového prostoru pro tajná setkávání. Ranní obavy a nečekané spojenectví
Díl odstartoval dramatickým oznámením přímo u ohniště. Adriana dočetla vzkaz z obálky a nově příchozí obyvatelé vily dostali ultimátum pouhých čtyřiadvaceti hodin na výběr partnera. Vnesená nejistota rozpoutala vlnu obav napříč celou vilou. Matúš neskrýval strach z případné volby právě od Adriany. Vanesa se naopak rozhodla aktivně zabojovat o přízeň Ondřeje a nenechat nic náhodě.
Po uložení ke spánku se dění přesunulo do obývací části. Jakub se potichu přemístil za Cynthií na gauč. Tam se pod přikrývkou oddali nočním intimnostem a potvrdili tak rostoucí vzájemnou přitažlivost. Ráno pak přineslo další strategické úvahy o budoucnosti ve vile. Jakub s Cynthií narazili na první zásadní rozpor ohledně případného společného bydlení v Ostravě.
Zklamání i vzplanutí nových citů
Ondřej měl ve svých preferencích stoprocentní jistotu a odmítl další sbližování s Vanesou i Nelou. S Monikou mezi nimi přeskočila okamžitá jiskra a on se rozhodl plně soustředit na tento nový vztah. Matúš v altánku přesvědčoval Naty o svých upřímných úmyslech.
Když se k nim připojila Adriana, Naty ji velmi chladně vyzvala k přisednutí. Posléze začala s Matúšem ostentativně demonstrovat vzájemnou náklonnost a dala sokyni najevo svůj postoj. Pokus Adriany o bližší kontakt s Tomášem ale narazil na chladnou odezvu. Tomáš zkritizoval její neustálé zpívání a rozhovor rychle ukončil.
Zcela odlišná atmosféra panovala mezi Monikou a Ondřejem. Vyměnili si řadu komplimentů a vzájemné sympatie vyzařovaly do celého okolí. Ondřej následně vyložil karty na stůl před Vanesou a otevřeně popsal svůj silný impuls k Monice. Vanesa se rozhodla ze situace stáhnout, protože podle svých slov o milostné trojúhelníky nestojí.
Odpolední dění uvolnila výzva v podobě tance pro zvýšení tepu. Dívky předvedly velmi odvážná vystoupení. Největší pozornost poutal tanec Adriany na Matúšovi a Moniky na Ondřejovi.
Zvrat u večerního ohniště
Zábavu definitivně ukončila textová zpráva s pokynem k okamžitému přesunu k ohništi. Klíčový moment večera nastal ve chvíli výzvy k finální volbě. Před samotným rozhodnutím si vzala slovo Diana a oznámila svůj dobrovolný odchod ze soutěže. Vysvětlila, že do vily přišla hledat pravou lásku a nechce nikomu překážet. Současně obvinila Tomáše z účelového kalkulu pro udržení v show a vztah Matúše k Naty označila za naprosto neupřímný.
Po jejím odchodu přišel čas na volbu. Monika si vybrala Ondřeje a Nela tak musela vilu opustit. Skutečný šok připravila Adriana. Odmítla si vybrat kteréhokoliv z přítomných mužů, protože ji nikdo nezaujal a úroveň komunikace chlapců neodpovídá jejím nárokům.
Zorka překvapeně oznámila nekompromisní postoj produkce k domluveným partnerstvím. Otevřela brány do utajené Secret Garden, kam mají stabilní zadané páry vstup přísně zakázán. Případným hříšníkům jsou ovšem její prostory plně k dispozici.
Tento díl uvidí diváci 23. září večer na obrazovkách televize Nova FUN. Epizoda je již nyní dostupná na platformě Oneplay.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (TV Nova, Love Island 14. díl).