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Love Island opouští dvě dívky. Adriana odmítla všechny muže a Zorka otevřela tajemnou Secret Garden

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Čtrnáctá epizoda reality show Love Island přinesla dusnou atmosféru u večerního ohniště. Dobrovolný odchod a nová pravidla produkce mění dynamiku celé vily.
Love Island 2026 - 14. díl

Love Island 2026 - 14. díl

Zdroj: FOTO:distr. TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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