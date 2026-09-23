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Liberec zvažuje, že se opět stane majitelem celé budovy, kde je kino Varšava

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Liberec zvažuje, že se opět stane majitelem celé památkově chráněné budovy, ve které je kino Varšava. Radní města zatím schválili záměr výkupu. Přístavbu nad kinem, v níž je restaurace, prodala radnice před 13 lety soukromé firmě zhruba za šest milionů korun.
Liberec zvažuje, že se opět stane majitelem celé budovy, kde je kino Varšava

Liberec zvažuje, že se opět stane majitelem celé budovy, kde je kino Varšava

Zdroj: Martina Petrášková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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