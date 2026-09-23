Přestavba Háječku se zpozdí o sezonu. Hotovo má být na podzim 2028

Letní kino Háječek na soutoku Vltavy a Malše má v příštích letech projít zásadní proměnou. Z původního areálu má vzniknout variabilní kulturní prostor, který nebude sloužit pouze během letní sezony, ale nabídne využití po celý rok. Počítá se s koncerty, divadlem, festivaly nebo promítáním filmů, v zimě pak například s veřejným bruslením.
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Projekt se nyní dostává do důležité fáze. Město už neřeší pouze podobu budoucího areálu, ale hledá konkrétního dodavatele stavby. Podle náměstka primátorky
Petra Maroše (Naše Česko) se výběrové řízení chýlí ke konci a radnice ladí poslední podklady.
„Výběrové řízení běží a mělo by skončit 2. října. Předpokládám, že do 14 dnů bychom měli znát vítěze, který se přestavby ujme,“ uvedl Maroš. Základem proměny zůstává vítězný návrh studia Mimosa architekti, který vzešel z menší architektonické soutěže. Původní termín už neplatí
Při oznámení projektu město počítalo s tím, že by se stavba rozběhla po skončení sezony v roce 2026 a nový Háječek by mohl být hotový už v roce 2027. Aktuální harmonogram se ale posunul. Důvodem jsou mimo jiné potřebná povolení před samotným zahájením demolice a následné výstavby.
Podle Maroše by měl Háječek ještě příští rok v červnu nabídnout tradiční letní program. Poté by měl být areál uzavřen a začne příprava na samotnou přestavbu.
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„Příští rok bude ještě červnový Týden v Letňáků a v červenci už se areál zavře,“ popsal plán náměstek. Přesný začátek bouracích prací ale podle něj bude záviset na rychlosti získání potřebných povolení.
„Bude záležet na tom, jak rychle získáme povolení k demolici a potom stavební povolení. Ale samozřejmě v roce 2028 by mělo být hotovo. První akce se v novém areálu odehrají pravděpodobně na podzim,“ dodal Maroš. Z letního kina celoroční kulturní prostor
Základem proměny zůstává vítězný návrh studia Mimosa architekti, který vzešel z architektonické soutěže. Město původně oslovilo tři architektonická studia. Vítězný návrh počítá s otevřeným a variabilním areálem, který se dokáže přizpůsobovat různým typům akcí.
Jedním z klíčových prvků má být pohyblivé hlediště s kapacitou až 1100 diváků a stahovací zastřešení.
Jedním z klíčových prvků má být pohyblivé hlediště s kapacitou až 1100 diváků a stahovací zastřešení. Díky nim by měl Háječek fungovat nejen jako letní kino, ale jako prostor pro kulturní a společenské akce v průběhu celého roku.
V zimních měsících má areál nabídnout také veřejné bruslení. Součástí záměru je rovněž rozšíření zázemí pro občerstvení a celkové větší otevření prostoru veřejnosti.
Proměna má navazovat na dlouhodobou snahu města zpřístupnit celý Háječek a okolí soutoku. Současný areál je podle radnice technicky zastaralý a jeho další fungování by si vyžádalo významné investice. Kompletní přestavba má proto vytvořit infrastrukturu, která bude využitelná po celý rok a pro výrazně širší okruh aktivit.