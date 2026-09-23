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Přestavba Háječku se zpozdí o sezonu. Hotovo má být na podzim 2028

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Proměna českobudějovického letního kina Háječek se brzy posune další fáze. Město už vybírá firmu, která areál přestaví podle vítězného architektonického návrhu. Výběrové řízení by mělo skončit začátkem října, samotná stavba se ale oproti původním plánům posune.
Přestavba Háječku se zpozdí o sezonu. Hotovo má být na podzim 2028

Přestavba Háječku se zpozdí o sezonu. Hotovo má být na podzim 2028

Zdroj: Mimosa Architekti
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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