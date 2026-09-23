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Kinobox Daily: Jak špatně může skončit týraná dívka? Vychutnejte si náhled do mládí budoucí vražedkyně

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Pearl je psychologický horor Ti Westa. Jedná se o druhý díl v jeho trilogii X a prequel k prvnímu snímku, podle nějž je celá série pojmenovaná. Mia Goth, která se opět ujala hlavní role, se tentokrát podílela i na scénáři – s Westem se shodli, že postavě titulní Pearl rozuměla lépe než kdokoli jiný, měla by tedy mít možnost spolubudovat její minulost. Na film se můžete ve zpětném zhlédnutí podívat už teď.
Kinobox Daily: Jak špatně může skončit týraná dívka? Vychutnejte si náhled do mládí budoucí vražedkyně

Kinobox Daily: Jak špatně může skončit týraná dívka? Vychutnejte si náhled do mládí budoucí vražedkyně

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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