Vémola nastoupí ve Frankfurtu s nezkontrolovanou čelistí. Lékaře záměrně obešel, aby mu nedali zákaz

Středa 23. září 2026, tři dny před největším stadionovým turnajem sezóny. Karlos Vémola sedí před mikrofonem a klidně říká větu, která by v jiném sportu spustila disciplinární řízení: svému lékaři zavolal a požádal ho, aby kontrolu čelisti odsunul až po zápase. Důvod? Nechtěl slyšet, že tam něco není v pořádku. Nechtěl dostat verdikt, který by mu mohl zavřít dveře do klece na OKTAGON 94 ve frankfurtském Deutsche Bank Parku. Jenže mezi jeho rozhodnutím a samotným nástupem do oktagonu stojí ještě jedna pojistka, povinná předzápasová prohlídka, kterou si řídí organizace, ne bojovník.
Čelist, která bolí pět měsíců po sundání fixátoru
Časová osa Vémolova zranění je poměrně dobře zdokumentovaná. Původní zákrok na zanícené čelisti měl proběhnout 23. prosince 2025, nakonec se uskutečnil o týden později, 30. prosince. Následovaly měsíce s kovovým fixátorem na vnější straně obličeje, silná antibiotika a opatrný návrat do tréninku. Fixátor mu lékaři sundali 20. dubna 2026, sám to tehdy oznámil na Instagramu z nemocnice.
Od té chvíle uplynulo přes pět měsíců. Podle systematického přehledu publikovaného na PubMed část odborné literatury doporučuje u bojových sportů tříměsíční odstup po maxilofaciálním poranění. Kalendářně Vémola tuto hranici překračuje s rezervou. Problém je jinde. Sám říká, že čelist stále bolí a že nezná její aktuální stav. To není otázka kalendáře. To je otázka diagnostiky, kterou vědomě odmítl podstoupit.
Soukromá kontrola versus oficiální prohlídka
Tady je zásadní rozlišení, které snadno zapadne. Vémola neobešel žádnou oficiální proceduru OKTAGONu. Odložil kontrolu u vlastního lékaře, telefonicky, dobrovolně, s otevřeným přiznáním motivu. Veřejná pravidla organizace žádnou sankci za odklad soukromé prohlídky nepopisují.
Co pravidla naopak popisují velmi jasně: bezprostředně před zápasem musí každý bojovník absolvovat vyšetření lékařem schváleným komisí nebo regulační autoritou. Komise si může vyžádat jakékoli testy, které považuje za nutné k posouzení fyzického stavu. Odmítnutí znamená suspendaci na neurčito. Ringový lékař i rozhodčí mají navíc pravomoc zápas kdykoli zastavit.
Jinými slovy: Vémola si může odložit vlastní kontrolu, jak dlouho chce. Ale v sobotu večer ve Frankfurtu ho čeká lékař, kterého si nevybral a kterému nemůže zavolat s prosbou o odklad. Právě tenhle moment je skutečnou pojistkou, institucionální, ne osobní.
Co je v sázce, když čelist nevydrží
Vémolův soupeř Frédéric Vosgröne je neporažený německý polotěžkář s bilancí 5-0 a pátou příčkou v žebříčku OKTAGONu. Není to exhibiční duel. Každý úder do obličeje nese konkrétní riziko.
Podle klinických materiálů American Academy of Otolaryngology patří mezi komplikace mandibulárních poranění:
- infekce operované oblasti,
- zhoršené nebo neúplné hojení (nonunion),
- zhojení ve špatné pozici,
- porucha skusu (malokluze),
- necitlivost v oblasti čelisti,
- oslabení obličejových struktur.
Při akutním zásahu do nedoléčené čelisti navíc hrozí okamžitá neschopnost pokračovat, nutnost urgentního specializovaného ošetření a v krajním případě i komplikace s dýchacími cestami. Bez aktuální diagnostiky přitom nikdo, ani Vémola, ani jeho trenéři, neví, jestli jde o zbytkovou bolest po úspěšném hojení, nebo o signál, že něco nesrostlo správně.
Proč riskuje: peníze, psychika, nebo obojí
Vémolova motivace není jednorozměrná. V červnu na serveru Odkryto.cz otevřeně mluvil o finanční zátěži, kterou odhadl na milion korun měsíčně, a o nutnosti vrátit se do klece. V září v rozhovoru pro Sport.cz uvedl, že s odměnou za Frankfurt je spokojený. A v podcastu iSport Fight! přidal třetí vrstvu: trénink na zápas ho podle vlastních slov zachraňuje v osobně těžkém období.
Tři motivy, které se vzájemně posilují. Finanční tlak ho žene zpět, výplata ho uklidňuje a příprava mu dává strukturu v chaosu. V takovém rozpoložení je telefonát lékaři s prosbou o odklad kontroly logickým, i když z medicínského pohledu riskantním, krokem. Už v roce 2018 v rozhovoru pro iDNES řekl, že nikdy nenastoupil do zápasu bez zranění. Tentokrát je ale rozdíl v tom, jak explicitně popsal vědomé rozhodnutí nevědět.
Poslední slovo nemá bojovník
Celý příběh se v sobotu večer zúží na jednu místnost v útrobách Deutsche Bank Parku. Eventový lékař, schválený regulační autoritou, provede předzápasové vyšetření. Pokud usoudí, že Vémola není způsobilý nastoupit, žádná vůle, žádná finanční motivace ani žádný odložený telefonát to nezmění. Pravidla OKTAGONu jsou v tomhle jednoznačná.
Vémola vsadil na to, že jeho čelist vydrží ještě jednou. Jestli tu sázku vyhraje, rozhodne lékař, kterého si nevybral, a pak osm minut nebo pět kol v kleci proti muži, který ještě neprohrál.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta