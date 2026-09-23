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Bill Gates přiznal, že nejslavnější klávesová zkratka ve Windows byla chyba. Nikdy ji nechtěl, ale IBM si ji vynutilo

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Gates na Harvardu v roce 2013 označil Ctrl+Alt+Delete za omyl. Microsoft chtěl jediné tlačítko, jenže IBM ho do klávesnice odmítlo přidat.
Bill Gates

Bill Gates

Zdroj: OnInnovation / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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