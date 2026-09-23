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Dvě stovky nemocných dětí v pražské škole. U čtyř zjistili salmonelu

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U čtyř dětí z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze byla potvrzena nákaza salmonelou. Nemocných je dohromady 250, z toho deset dospělých. Výsledky rozborů surovin z jídelny budou mít hygienici zřejmě v pátek.
Dvě stovky nemocných dětí v pražské škole. U čtyř zjistili salmonelu

Dvě stovky nemocných dětí v pražské škole. U čtyř zjistili salmonelu

Zdroj: Masarykova základní škola - Újezd nad Lesy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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