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Otravného hmyzu se zbavíte i bez kupovaných přípravků. Jednoduché domácí pasti odvedou skvělou práci

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Existují jednoduché a ekologické triky, jak zabránit různým mouchám a komárům v nechtěných náletech do vašich domovů.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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