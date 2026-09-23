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Za vším stál hokejista Hudler a zhrzené ego. Hanychová s Krainovou se urážely sedmnáct let, teď zakopaly válečnou sekeru

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Simona Krainová poslala Agátě Hanychové smířlivou SMS. Ta ji bez protiútoku přijala. Poprvé za sedmnáct let.
Simona Krainová

Simona Krainová

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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