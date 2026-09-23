Sparta poprvé hrála doma a rovnou dostala facku. Boleslav ji porazila po deseti porážkách v řadě na jejím ledě

Úterní večer v O2 areně měl být oslavou. Domácí premiéra, 12 445 diváků v hledišti, tým, který pět let neprohrál úvodní zápas před vlastním publikem. Jenže Mladá Boleslav přijela s jiným scénářem, a hlavně s jiným nasazením v rozhodujících momentech. Výsledek 3:5 je o to paradoxnější, že Sparta měla téměř dvojnásobek střel. Herní tlak ale nestačil na to, aby zakryl díry v detailu, soubojích a načasování inkasovaných gólů.
Pět let, šest měsíců a deset porážek
Poslední výhra Boleslavi na sparťanském ledě se datovala k 7. březnu 2021, kdy hosté zvítězili 3:2. Od té doby Sparta doma ve vzájemných duelech dominovala s neúprosnou pravidelností:
|Sezona
|Domácí výsledky Sparty
|2021/2022
|3:1, 7:0
|2022/2023
|3:2 po prodloužení, 4:1
|2023/2024
|4:1, 2:1
|2024/2025
|2:1 po prodloužení, 5:4 po prodloužení
|2025/2026
|2:0, 4:1
Deset výher v řadě. Některé těsné, jiné drtivé, ale výsledek vždy stejný: Boleslav odjížděla z Prahy bez plného bodového zisku. Až do 22. září 2026.
Zápas dvou poločasů
Sparta vstoupila do sezony dvěma venkovními duely, 16. září v Olomouci a 18. září na Kladně. Domácí premiéru si tak odbývala až ve 3. kole, což zvyšovalo očekávání. Klub sám v předzápasovém preview připomínal, že doma na úvod sezony neprohrál už pět let.
První třetina ale patřila hostům. Boleslav šla do kabiny za stavu 1:0 a Sparta podle slov Jiřího Sekáče vypadala „přehraně“. Trenér Patrik Augusta byl ještě ostřejší, první polovinu zápasu označil za „neakceptovatelnou“. Tým podle něj nebyl připravený zaplatit cenu v soubojích a předbrankovém prostoru.
Ve druhé třetině se Sparta probrala. Tři góly, srovnání na 2:2 a O2 arena začala věřit v obrat. Jenže 17 sekund po vyrovnání Boleslav znovu odskočila. Sedmnáct sekund. Tolik stačilo na to, aby se sparťanský moment rozplynul jako pára nad ledem.
Čísla, která lžou, a která nelžou
Střelecká statistika 43:24 ve prospěch Sparty vypadá jako zápis výhry domácích. Jenže detailní zápis na Hokej.cz ukazuje něco jiného. Boleslav proměnila své šance s chirurgickou přesností a trestala každý okamžik, kdy sparťanská obrana zaspala. Pavlíkův vítězný gól v 55. minutě přišel v momentě, kdy Sparta tlačila na obrat. Místo 3:3 bylo 3:4, a vzápětí 3:5 do prázdné brány.
Průběh po třetinách 0:1, 3:2, 0:2 ukazuje zápas dvou tváří. Sparta dokázala hrát tak, jak si trenérský štáb představuje, ale ne po celých šedesát minut. A právě ta nekonzistence rozhodla.
Budíček, ne krize
Sekáč po zápase řekl, že „není čas na paniku“. Má pravdu: po třech kolech je Sparta sedmá se čtyřmi body, Boleslav šestá s pěti. Tabulka je v září nahuštěná a bodová ztráta snadno dohnatelná. Nejbližší šance přijde 28. září, kdy Sparta doma hostí Karlovy Vary, a hned 1. října následuje další domácí duel s Českými Budějovicemi.
Víc než pozice v tabulce ale varuje způsob porážky. Když tým soupeře přestřílí téměř dvakrát a přesto prohraje o dva góly, problém není v ofenzivě ani v systému. Je v hlavách, v detailech a v ochotě hrát nepříjemně i v momentech, kdy se zápas zdánlivě láme na vaši stranu. Boleslav to v úterý uměla. Sparta ne.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka