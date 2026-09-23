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Sparta poprvé hrála doma a rovnou dostala facku. Boleslav ji porazila po deseti porážkách v řadě na jejím ledě

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Sparta prohrála první domácí zápas sezony 2026/2027 s Mladou Boleslaví 3:5, přestože soupeře přestřílela 43:24.
Sparta poprvé hrála doma a rovnou dostala facku. Boleslav ji porazila po deseti porážkách v řadě na jejím ledě

Sparta poprvé hrála doma a rovnou dostala facku. Boleslav ji porazila po deseti porážkách v řadě na jejím ledě

Zdroj: HC Sparta Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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