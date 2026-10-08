Paramount spolkl Warner Bros. Discovery. Pod jednou firmou končí HBO, CNN i DC

Paramount spolkl Warner Bros. Discovery. Pod jednou firmou končí HBO, CNN i DCPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Paramount spolkl Warner Bros. Discovery. Pod jednou firmou končí HBO, CNN i DCZdroj: Shutterstock
Článek byl publikován 08.10.2026 03:00
Vznik planet rozhodně není klidný proces. James Webbův vesmírný dalekohled prozkoumal 21 soustav plných...
Umělá inteligence dokáže reagovat na okolí stále přirozeněji. Nová studie LMU ale ukazuje, že ani dokonale...
Texty z ChatGPT dostanou v Evropské unii neviditelný vodoznak. OpenAI začne během několika týdnů nasazovat...
Sci-fi Den, kdy se zastavila Země slaví 75 let. Klaatu a robot Gort přitom nepřiletěli Zemi dobýt. Robert...
Web přináší články z oblasti informačních technologií, hardwaru, softwaru i moderních digitálních služeb. Čtenáři zde najdou přehled novinek, zajímavostí i témat, která ukazují, jak technologie ovlivňují každodenní život i budoucnost.Obsah kombinuje výběr aktuálních témat s vysvětlením...Všechny články tohoto autora →