Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Paramount spolkl Warner Bros. Discovery. Pod jednou firmou končí HBO, CNN i DC

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Paramount dokončil převzetí Warner Bros. Discovery za 110 miliard dolarů. Pod novou společností Skydance se potkávají HBO, CNN, CBS, Paramount i některé z nejslavnějších filmových a seriálových značek světa.
Paramount spolkl Warner Bros. Discovery. Pod jednou firmou končí HBO, CNN i DC

Paramount spolkl Warner Bros. Discovery. Pod jednou firmou končí HBO, CNN i DC

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 03:00

Reklama
Další články z cdr.cz
GTA 6 dostane cloudové hraní na Xboxu. Bude možné ho tímto způsobem hrát na PC?
GTA 6 dostane cloudové hraní na Xboxu. Bude možné ho tímto způsobem hrát na PC?
Takto vypadá zrod planet. Webb našel stopy po ničivých kolizích mladých světů
Takto vypadá zrod planet. Webb našel stopy po ničivých kolizích mladých světů

Vznik planet rozhodně není klidný proces. James Webbův vesmírný dalekohled prozkoumal 21 soustav plných...

Kde lidé dělají čáru mezi člověkem a umělou inteligencí? Tato studie to ukazuje
Kde lidé dělají čáru mezi člověkem a umělou inteligencí? Tato studie to ukazuje

Umělá inteligence dokáže reagovat na okolí stále přirozeněji. Nová studie LMU ale ukazuje, že ani dokonale...

ChatGPT začne v EU tajně značit své texty. Pouhým okem to nepoznáte
ChatGPT začne v EU tajně značit své texty. Pouhým okem to nepoznáte

Texty z ChatGPT dostanou v Evropské unii neviditelný vodoznak. OpenAI začne během několika týdnů nasazovat...

Před 75 lety se zastavila Země. Sci-fi klasika zestárla, její varování ale ne
Před 75 lety se zastavila Země. Sci-fi klasika zestárla, její varování ale ne

Sci-fi Den, kdy se zastavila Země slaví 75 let. Klaatu a robot Gort přitom nepřiletěli Zemi dobýt. Robert...

Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

Web přináší články z oblasti informačních technologií, hardwaru, softwaru i moderních digitálních služeb. Čtenáři zde najdou přehled novinek, zajímavostí i témat, která ukazují, jak technologie ovlivňují každodenní život i budoucnost.Obsah kombinuje výběr aktuálních témat s vysvětlením...

Všechny články tohoto autora →
cdr.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.