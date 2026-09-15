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Pamatujete si, co se dělo minulý týden? Prověřte své znalosti v křížovce

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Dron u letiště, medvědi v Krumlově, plné košíky hub nebo nečekaná návštěva prezidenta v Táboře. Zkuste si, jak dobře si pamatujete nejdůležitější události uplynulého týdne na Drbně.
Pamatujete si, co se dělo minulý týden? Prověřte své znalosti v křížovce

Pamatujete si, co se dělo minulý týden? Prověřte své znalosti v křížovce

Zdroj: OpenAI
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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