Semerákovými uvolněnými místostarosty budou Hana Randová (ANO) a Stanislav Kotrčka (Společně pro Tábor). Neuvolněnou místostarostkou bude Jana Borská (ANO). Město bude mít jednu uvolněnou radní, kterou se stala Olga Bastlová (SOCDEM). Rozhodli o tom zastupitelé na svém ustavujícím zasedání.
Uvolněný náměstek nebo radní je plně placený. Neuvolnění členové pak získávají za svou práci v městských funkcích nižší částku. Po volbách podepsaly koaliční smlouvu ve městě Naše Česko, ANO, Společně pro Tábor a zastupitelka Olga Bastlová (SOCDEM) zvolená na kandidátce uskupení Šance pro Tábor. V zastupitelstvu má koalice 14 křesel z 27.
Pro Semeráka hlasovalo 15 zastupitelů. „V současné době v koalici vedeme rozhovory o navrhovaném rozpočtu na příští rok. Zvažujeme, zda jej neschválit a jet v lednu podle (rozpočtového) provizoria. Mezi tím rozpočet přepracovat tak, aby se do něj promítly naše volební programy,“ řekl nový starosta Ondřej Semerák.
Dodal, že vedení města má řadu priorit. Podrobněji je však chce představit, až se blíže seznámí s agendou na radnici. „Dali jsme si lhůtu 60 dnů na to, abychom si zjistili reálný stav. Potom vytvoříme podrobné koaliční a programové prohlášení,“ řekl Semerák.
Opozice kritizovala to, že nové vedení města zatím nepředstavilo program, který chce v následujících čtyřech letech prosazovat. Bývalý starosta Jiří Fišer (Tábor 2020) uvedl, že v minulosti na ustavujících zastupitelstvech bývalo zvykem, že vždy koalice priority představovala. „Mně vadí, že tady nic takového nezaznělo. Bylo by to fér i vůči obyvatelům, aby věděli, co chce vedení prosazovat,“ řekl Fišer.
Koalice už dříve uvedla, že jednou z priorit bude odkoupení fotbalového stadionu od druholigového klubu Silon Táborsko. Město chce na hřišti vybudovat vyhřívaný trávník, což bude jednou z podmínek pro udělení licence pro start ve druhé lize. „Musíme jednat s krajem o uvolnění dotace ze sportovního krajského investičního fondu. Chceme o podporu požádat i Národní sportovní agenturu,“ řekl Semerák.
Vítězné Naše Česko získalo ve volbách Táboře pět mandátů stejně jako těsně druhé ANO a třetí Tábor 2020. Formace Živý Tábor (Piráti/Zelení) má čtyři zastupitele. Kromě čtyř nejsilnějších subjektů se do táborského zastupitelstva dostala uskupení Šance pro Tábor se třemi mandáty, Společně pro Tábor rovněž se třemi křesly a Tábor na max se dvěma mandáty.
Volby v Táboře řešil i soud, jenž obdržel návrh na neplatnost výsledku. Navrhovatel poukazoval na pochybnosti o přerozdělení mandátů i na délku sčítání hlasů. Soud však žádné pochybení v procesu nenašel a výsledky voleb potvrdil.